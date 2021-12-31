以色列批准为免疫力弱者提供第四剂冠病疫苗

（早报讯）以色列卫生部高级官员周四（30日）宣布，以色列将率先为免疫系统弱者接种第四剂冠病疫苗，但对于是否广泛提供第四剂疫苗尚未有最终的决定。

路透社报道，以色列一专家小组上周建议向医护人员、60岁以上或免疫系统受损者提供第四剂辉瑞-BioNTech疫苗。以色列要启动第四剂接种必须获得卫生总监纳克曼·阿什的批准。一些专家认为，没有足够的科学数据支持第四剂疫苗的接种。

阿什在周四的记者会上说，考虑到全球仍未掌握有关接种第四剂疫苗的有效性的所有答案，他决定目前只为免疫功能低下的人例如癌症患者和接受器官移植者提供第二轮的疫苗追加剂。

阿什说：“我们这么做，是为了保持谨慎和采取负责任的态度。”

阿什补充说：“如果有迹象表明年长人口中的重症病例预计会上升，那我们就会决定（提供第四剂）。挑战是如何确保我们有足够疫苗，以便及时为年长人口进行接种。”

以色列总理贝内特随后发表声明说：“以色列应对奥密克戎变种毒株的策略明确——疫情浪潮越大，我们就需要提供越大的防疫保护。”

以色列一家医院12月27日展开一项试验计划，为150名医疗人员接种第四剂冠病疫苗，以评估是否有必要为全国人民提供第二轮的追加剂以应对奥密克戎。试验结果预计可在两周内公布。