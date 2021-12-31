大量卖空的美国Insignia Systems 现给散户围攻

（早报讯）大量卖空的美国媒体和数码方案公司Insignia Systems股票，出奇的一个月强劲涨势延续着。散户投资者通过社交媒体和在线留言板，召集彼此买进这些股票来推高股价。该股相信会以数十年来最好的月份涨幅结束2021年。

单单在过去五个交易日里，Insignia股就已经上涨了103.17％或12.06美元。以一个月来看，该股涨了357.61％或18.56美元，隔夜闭市报23.75美元。如果此走势持续，Insignia股有望创下自1991年首次亮相以来的最佳月份表现。

根据金融情报公司Fintel的资料，Insignia目前在“最有可能遭遇空头挤压的公司”排行榜上名列前茅。分析公司S3 Partners也估计Insignia的自由流通股票量中的空头权益高达63.6％。

根据路透社，S3 Partners董事经理杜萨尼夫斯基（Ihor Dusaniwsky）说，在过去的30天里，Insignia的卖空股票数量增加了54万3000股，总值600万美元。上周有少量卖空回补，约1万6000股，价值18万2000美元。

杜萨尼夫斯基说：“Insignia是一只市值小、流通量小且可借入资金很少的股票。由于缺乏股票贷款供应，该股票应该不会出现新的卖空情况。”

Insignia目前有177万股在市面上流通。