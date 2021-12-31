英国重启临时医院 公共医疗系统处于“战时状态”

（早报讯）英国冠病疫情急剧恶化，日增确诊病例接连打破疫情暴发以来最高纪录，检测剂已出现供应短缺。

新华社报道，英国国民保健制度周四（12月30日）发表声明说，该国公共医疗服务系统目前已处于“战时状态”，并重新启用“南丁格尔”临时医院。

英国国民保健制度国家医疗事务主任波伊斯当天在一份声明中再次警告，由于冠病感染率激增，入院病例持续增加，英国公共医疗服务系统“正处于战时状态”。

英国国民保健制度英格兰分支机构同日表示，八个可容纳约100名患者的“南丁格尔”临时医院最早将于本周投入使用。此外，英国还将把全国多个地点的健身机构、教育中心等设施改造为临时治疗场所，计划提供总计约4000个临时床位。

波伊斯表示，目前尚不确定究竟有多少冠病患者将需要入院治疗，但已不能继续观望，并从30日起开始搭建临时医院。

英国政府30日公布的最新疫情数据显示，该国新增冠病确诊病例达18万9213起，再创疫情暴发以来最高纪录，全国累计确诊1274万8050起；新增死亡病例332起，累计死亡14万8421起。英国卫生安全局29日表示，英格兰90%以上的社区感染病例源于奥密克戎变种毒株。

由于病毒加速传播，英国近期出现检测试剂供应短缺以及检测站点不可用的情况。英国政府网站显示，截至30日夜间，无论普通民众还是医护人员都仍然无法申领到家用核酸检测剂，30日白天英国绝大多数地点已无法预约到步入或免下车核酸检测地点。多名科研人员警告说，节日期间，这是“一个非常令人担忧的问题”。英国医师学会呼吁政府应确保一线工作人员能首先接受检测。

英国首相约翰逊29日表示，目前送入加护病房的冠病患者中，约90%没有接种疫苗追加剂，他强调接种追加剂是“理智和谨慎”享受新年假期的唯一途径。

截至12月30日，英国12岁以上人员超过82%已完成两剂疫苗接种，超过58%已接种追加剂。