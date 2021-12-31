阿富汗前总统加尼谈逃亡经历

（早报讯）阿富汗前总统加尼近期接受媒体访问时，回忆了撤离阿富汗时的仓促情况，并称当时事发突然，让他准备逃离的时间仅有“不超过两分钟”。

据英国广播公司周四（12月30日）报道，加尼称，他在8月15日起身时，没有预料当天会是他在阿富汗的最后一天，直到他乘坐的飞机离开首都喀布尔后才有实感。

他回忆道，他们最初被告知塔利班不会进入喀布尔，但两个小时后，情况和他们的预测相反，塔利班最终在几个小时后就进入了首都。

美媒称，阿富汗一名前官员向媒体表示，加尼完全没有对塔利班到达喀布尔做准备，他连衣服都没有换就匆忙逃走。加尼谈及当时的情况表示，他同意让几位同事以及他的妻子逃离喀布尔，自己则等车送他去国防部。而在车辆未能出现后，时任国家安全顾问莫希布和阿富汗总统保护局负责人前来找他。

加尼称：“阿富汗总统保护局当时已经崩溃。莫希布非常害怕，只给了我不超过两分钟的时间准备离开。”对情势的误判导致加尼一行人最初前往霍斯特市的计划落空，因为该市已被占领，这意味着加尼在离开时并不知道目的地。

现居于阿联酋的加尼还驳斥了有关他将钱带到海外的指控，坚称“没有带任何钱出国”。他还称欢迎美国阿富汗重建监察长对他进行调查，包括搜查他从喀布尔逃走时乘坐的飞机。

在加尼离开阿富汗后，阿富汗塔利班高级领导人哈卡尼8月曾表示，塔利班已决定对此前宣布辞职的阿富汗总统加尼、第一副总统萨利赫和总统安全顾问穆希卜实施特赦，并允许加尼和穆希卜返回阿富汗。