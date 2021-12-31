今晚美市安静过前夕 重点谈电子付款巨头PayPal

今天重点：

●美国股市盘前平静，交易淡静。在今晚8点截稿时，标准与普尔500指数期货下跌10.90点或0.23％，报4767.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也退低43.80点或0.27％，报16385.30点。

●美国股市隔夜欲守无力。标准与普尔500指数隔夜下跌14.33点或0.30％，闭市报4778.73点。道琼斯指数也下跌90.55点，闭市报36398.08点；纳斯达克100指数则跌0.38％，以16429.10点收市。虽然如此，标准与普尔500指数也从年头的3700.65点，连创了70次新高，全年至今上升了29％，是股市自2019年以来最好的年度。

●美国股市将不会休假，于星期一（1月3日）开始2022年的全新交易。

盘前交易重点：

●强生（纽约证券交易所，股票代码：JNJ）研究表明，该制药商的疫苗追加剂让感染奥密克戎的南非医护人员避免住院，有效率达84％。这个消息让该股隔夜上升0.76美元，闭市报172.31美元。今晚盘前也继续偏高，截稿时报172.90美元，起0.59美元或0.34％。

●富瑞金融集团（Jefferies）分析师隔夜对Grab股定下10.50美元的目标价，并给于该股“买进”的评级。分析师也指出，Grab在东南亚电子付款、移动和数码金融领域的占有率排名第一。这个新评级让Grab股隔夜起0.19美元或2.73％，闭市报7.15美元。截稿时报7.08美元，跌0.07美元。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）隔夜（周四）刚脱手特斯拉的2万3942股股票，估计价值2560万美元。凯西伍德这个月已经连续多次套利，锁定她基金在特斯拉股票的盈利。在这项交易之前，凯西伍德属下的三个基金共持有特斯拉的177万股，估计价值达19亿2000万美元。

●在同一天里（周四），凯西伍德也买进Block Inc、Zoom、DraftKings和罗宾汉（Robinhood），交易价值从1440万美元至3220万美元不等。

●盘前的区块链这个区块的股票交易活跃，价格普遍上升。Marathon Digital、Riot Blockchain、Bit Digital、Coinbase和Canaan升幅介于1％至3％。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）英伟达（NVIDIA）、超微半导体（Advanced Micro Devices）和苹果（Apple）。在截稿时，除了Carnival Corp和超微上升以外，其他股票都在盘前退低。

PayPal与亚马逊合作从明年开始在Amazon.com和该电子零售商的手机应用程序上添加Venmo作为结账选项。（路透社）

PayPal Holdings（纳斯达克股票交易所，股票代码：PYPL）

金融科技电子付款巨头PayPal股价已从今年7月的高峰下跌约38％。但是一般华尔街分析师预计会迅速复苏，并给于PayPal的平均目标价比该股票的近期价格还要高出42％。该股隔夜闭市报191.88美元，起1.91美元。截稿时盘前成交价是190.90美元，跌190.90美元。

PayPal的股价最近是因为其“先买后付”（BNPL）业务的问题而受到打击。最近几个月，投资者越来越难以忽视的一个事实，即提供小消费者“赊账服务”是一个吃力不讨好的商业模式，即繁琐，坏账风险又高。

虽然如此，从基本面看PayPal，该集团上个月中发表的第三季业绩报告说，集团属下的Venmo电子付款业务表现特殊带动PayPal业绩表现出色。Venmo处理的总支付量达600亿美元，同比增长36％。根据该业绩报告，Venmo有望在今年拥有超过8000万用户，并为集团带来创纪录的9亿美元收入。

PayPal今年第三季度处理的付款总额为3100亿美元，其中只有约90亿美元来自该集团的“传统业务”eBay。由此可见，今天的PayPal已经渗透到许多平台，对eBay的依赖已经大大减少了。

这家支付巨头在宣布业绩的同时也发布与亚马逊（Amazon）的合作计划，即从明年开始在Amazon.com和该电子零售商的手机应用程序上添加Venmo作为结账选项。

PayPal的首席执行官丹舒尔曼（Dan Schulman）也在发布会上表示，此次合作“只是Venmo商业之旅的开始”。鉴于亚马逊的庞大规模，我们预测，今年该美国零售电子商务销售额预计将达到765.70亿美元，此次合作对Venmo来说是一个巨大的机会，不仅可以扩大其结账功能的使用，同时也能增加其支付量。

与Affirm和其他类似电子付款初创公司不同的是，这些初创公司仍在亏损，而PayPal已经是一个利润丰厚的公司。在过去一年里累计50亿美元的现金流。这意味着PayPal今后可以更严谨的选择其BNPL的客户。

Tipranks的32名股票分析师，26名给于该股“买入”的评级，五名选择“守”，一名选择“卖出”。他们给于的一年期限平均目标价为270.87美元。