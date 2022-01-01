世卫新目标：2022年7月让所有国家70%人口完成接种以结束冠病大流行

（早报讯）世界卫生组织为2022年设定的新目标是，到2022年7月为所有国家的70%人口完成冠病疫苗接种，以结束冠病大流行。

英国广播公司（BBC）报道，世卫组织总干事谭德塞在新年致辞中再次呼吁各国摒弃“狭隘的民族主义和囤积冠病疫苗”。

谭德塞表示，只要世界各国同心协力遏制冠病传播，他对全球在2022年战胜这场大流行病抱持乐观态度。

自世卫组织在2020年1月30日宣布冠病疫情为全球突发公共卫生事件以来，全球至今累计冠病确诊病例达到2.87亿起，将近550万人病殁。

为遏制奥密克戎变种毒株的传播，许多国家阻止群众聚集狂欢，选择以低调方式跨年迎新。

人们的日常生活依然处处受制于冠病——边境封锁，家庭无法团聚，在许多地方不戴口罩就无法出门。

尽管如此，谭德塞在他的新年致辞中还是发出了一个积极信号，他指出，现在我们有更多可以用于治疗冠病的工具。但他同时也警告，疫苗分配方面的持续不平等，正在增加冠病病毒持续变异的风险。

谭德塞说：“一些国家狭隘的民族主义和疫苗囤积破坏了公平分配疫苗机制，为奥密克戎变种毒株的出现创造了理想条件，而这种不平等现象持续的时间越长，冠病的进化演变使我们无法预防或预测的风险就越高。”

谭德塞说：“如果我们能够终止不平等现象，我们就能终结冠病大流行。”

虽然欧洲和美洲的大部分人口已至少接种了一剂冠病疫苗，但非洲大部分国家并未达到世卫组织所设定的目标，即到2021年底让每个国家的40%人口完成冠病疫苗接种。