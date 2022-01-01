金正恩新年前夕演说聚焦民生而非核武或美国

（早报讯）朝鲜官方媒体报道，朝鲜领导人金正恩在其执政10年发表的一个总结演说中，更多聚焦在拖拉机工厂和校服等民生问题，而不是核武发展或美国。

路透社报道，朝中社在2022年元旦汇报，金正恩于元旦前夕（12月31日）在朝鲜劳动党第八届中央委员会第四次全体会议的闭幕礼上致辞时说，朝鲜在2022年的主要目标是快速推动经济发展和改善人民生活，因为朝鲜正面临着“伟大的生死斗争”。

金正恩的演讲主要围绕在国内问题，从雄心勃勃的农村发展计划到人们的饮食、学生校服，以及打击“非社会主义行为”的必要性。

金正恩过去经常在新年前后发表的演说中宣布重大的政策，包括朝鲜与韩国和美国开展重要的外交接触。

但朝中社1月1日发表的金正恩演说摘要并没有具体提到美国，只略带提及涉及朝韩关系和“对外事务”的讨论，但未作具体说明。

金正恩的讲话着重于内部事务，凸显出国内经济危机是金正恩亟待解决的问题。冠病大流行暴发后，为阻止疫情传入，朝鲜实施了自我封锁，使其进一步孤立，经济问题日益严重。

设在首尔的追踪朝鲜网站NK News的负责人奥卡罗尔（Chad O'Carroll）说，金正恩强调农村发展，可能是一种民粹主义战略。

奥卡罗尔在推特上说：“总体而言，金正恩可能意识到，在平壤以外地区的人们面临粮食短缺和恶劣条件的情况下，若透露复杂的军事发展计划，这在新的一年可能不是一个好主意。”