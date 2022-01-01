美检方已批捕超725名涉国会山骚乱嫌疑人

（早报讯）美国检方已累计批捕逾725名涉嫌参与国会山骚乱的嫌疑人。

中新社报道，美国华盛顿特区联邦检察官办公室周五（12月31日）表示，截至12月30日，美国检方已累计批捕超过725名涉嫌参与国会山骚乱的嫌疑人。他们来自全美近50个州以及首都华盛顿。

2021年1月6日，部分支持时任总统特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，造成正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。该骚乱事件导致五人丧命，包括一名中枪身亡的退役女军人以及一名伤重不治的国会警察、约140名执法人员受伤。

华盛顿检方的刑事指控数据显示，在上述被捕者中，有超225人被控袭警或拒捕，其中超75人被控对警察使用危险或致命武器。约有10人被控袭击媒体记者或破坏媒体设备。此外，多达640人被控闯入联邦机构限制区域，其中超75人被控携带危险或致命武器闯入上述区域。

到目前为止，已有70名涉骚乱事件嫌疑人的案件宣判。其中31人被判处监禁，18人被判居家监禁，其余21人被判缓刑。

华盛顿检方表示，已有约165名嫌疑人承认了相关犯罪指控。其中6人承认犯有重罪，他们中的4人将面临最高20年或以上的监禁，外加相应的经济处罚。

华盛顿检方表示，在国会山骚乱事件一周年之际，美国检方以及联邦调查局将继续追查350多名据信在国会大厦犯下暴力犯罪的嫌疑人。