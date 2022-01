(早报讯)英国女王伊丽莎白二世周五(12月31日)宣布,将授予儿媳卡米拉“嘉德勋章”(The Most Noble Order of the Garter),大大提升了卡米拉的王室地位。

法新社报道,目前这个勋章的佩戴者包括女王的子女查尔斯王子、安妮公主、安德鲁王子、爱德华王子以及女王长孙威廉王子,但并不包括他们的配偶。

嘉德勋章是当今世上历史最悠久的骑士勋章,也是英国最高级别的勋章,授予在公共服务方面有杰出贡献或取得杰出成就的人。

卡米拉于2005年嫁给查尔斯王子,近几年承担了更重要的王室职责,公众支持率也不断提高。

而可被授予此勋章的非王室成员则最多达24名,并且都会由英国君主亲自选出。