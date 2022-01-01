南非民权领袖图图大主教葬礼 民众政要向图图致敬道别

（早报讯）南非民权领袖、诺贝尔和平奖得主图图（Desmond Tutu）大主教的葬礼，于周六（1月1日）在南非开普敦的圣乔治大教堂举行。

法新社报道，南非总统拉马福萨在图图的葬礼上发表悼词时说：“我们已故的神父是为了自由、正义、平等与和平而战的斗士，不仅是在他的出生地南非，而是在全球各地”。

他随后将南非国旗交给图图的遗孀利亚，以纪念图图生前将南非形容为“彩虹之国”。

据报道，数以百计的民众分别在周四（30日）和周五（31日）到该教堂，排队向图图致以最后的敬意。周六当天也有约百名公众聚集在开普敦的一个公共广场上，通过大荧幕观看葬礼。

图图大主教于去年12月26日与世长辞，享寿90岁。他是南非首位黑人大主教，早年致力废除南非种族隔离政策，被誉为南非的道德楷模及良心典范。他身为南非种族和性别平权运动者，在反对种族隔离和白人少数统治的制度方面发挥了积极作用，因此获得1984年诺贝尔和平奖。

南非种族主义政权垮台后，他继续推动族群和解与司法正义。1994年南非第一次举行不分种族的民主大选，由已故曼德拉胜出成为该国历史上第一位黑人总统后，图图以“彩虹之国”来形容南非，寓意着这是一个由各色人种组成的多元国度。

图图的遗体将在一场私人仪式中火化，并安葬于圣乔治大教堂。