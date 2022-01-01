柬埔寨奥密克戎病例持续增长 世卫建议加强边境防疫

（早报讯）近来，柬埔寨境外输入奥密克戎病例持续增长，世卫组织建议柬埔寨加强边境防疫措施。

柬埔寨卫生部周六（1月1日）称，自去年12月26日以来，柬埔寨每日都出现输入型奥密克戎感染病例，单日新增最高纪录为15起。截至目前，全国已累计发现52起奥密克戎病例，分别入境金边市和暹粒省。

中新社报道，面对传染力更强的奥密克戎变种毒株，世界卫生组织驻柬代表李爱兰建议柬当局进一步加强国际边境防疫措施。柬埔寨于去年11月15日开放完成两剂冠病疫苗接种的国内外民众免隔离入境。

李爱兰指出，现有措施下，柬埔寨发现越来越多的境外输入奥密克戎病例在意料之中。尽管早期研究表明奥密克戎毒株导致的病症可能较轻，但它也可能导致医疗保健系统不堪重负，需要为疫情激增做好准备，避免医疗系统崩溃。

李爱兰表示，为了应对德尔塔和奥密克戎变种毒株，可采取五个关键工具，即完成疫苗接种、严守防疫措施、提高医疗保健能力、做到早发现早治疗，以及加强边境防疫措施。

柬埔寨卫生部透露，目前住院的奥密克戎患者病情稳定，没有重症情况。

柬埔寨政府多次强调，民众在严守防疫措施的同时，不要过度惊慌，官方不会因为奥密克戎重启此前的“封城”措施。

截至1日，柬埔寨累计确诊超过12万起，累计死例3012起。