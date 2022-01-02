美国2021年恶性枪支暴力案件破纪录

（早报讯）美国非营利组织“枪支暴力档案”网站最新数据显示，在刚刚过去的2021年，美国发生一次死伤四人以上的恶性枪支暴力案件达691起，是该网站2013年开始对美国枪支暴力案件实施跟踪以来的最高纪录。

数据显示，截至2021年12月31日，美国2021年共有4万4750人死于枪支暴力，其中2万660人死于他杀，2万4090人死于自杀，死者中有1533人为17岁及以下青少年和儿童。同期，有4万359人在枪支暴力中受伤，其中4107人年龄在17岁及以下。这些数据均为该网站有数据记录以来的最高纪录。

据报道，在枪支暴力事件频发的美国第三大城市芝加哥，2021年有800多人死于与枪支暴力相关的案件，人数为20多年来新高。在第二大城市洛杉矶，这一数字接近400人，为15年来最高。

美国有线电视新闻网最近在一份针对美国人口最多的40多个大城市进行的凶杀案分析报告中说，2021年，这些城市中有三分之二发生的凶杀案数量超过2020年，其中至少有九个城市的凶杀案数量破最高纪录。以费城为例，统计数据显示，截至2021年12月29日，该市2021年共有557人死于凶杀案，为1960年以来最高纪录。

美国是全球平民拥枪最多的国家，枪支泛滥，枪支暴力也已成为美国社会的一个令人头痛的问题。据美国联邦调查局的估算数据，在2021年头11个月，全美共售出约1700万支枪械。另有调查显示，目前美国的拥枪人数约为8140万，约占其成年人口的三分之一。