蔚来、小鹏和理想元旦交出漂亮成绩单 12月份电动汽车交货量全部显著增长

（早报讯）尽管全球供应链面临持续挑战，在美国股市挂牌的中国电动汽车三剑客：蔚来（NIO）、小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto）都在元旦抢先报告漂亮的12月份成绩单。这几天内电动汽车巨头特斯拉预料也将做相同宣布。

根据蔚来通过公司网站于元旦发表的最新文告，单在2021年12月里，蔚来电动汽车交货量达1万零489辆，同比增长49.7％。去年第四季的交货量则达2万5034辆，同比增长44.3％，连续七个季度取得显著正增长。

文告也说，蔚来2021年全年汽车交货量达9万1429辆，同比增长109.10％，较2019年翻四倍多。截至2021年12月底为止，蔚来汽车累积的总交货量达16万7070辆。

另一方面，小鹏同一天发表的季度报告也说，该公司在2021年12月共交出了1万6000辆电动汽车，连续两个月超过每月1万5000辆的水平，同比增长181％，显示该公司稳健的业务势头。

该报告也说，2021年第四季的总交货量达到4万1751辆，同比增长222％，全年汽车总交货量达到9万8155辆，同比增长263％；总累积交货量达则达到13万7953辆。

理想也在元旦报喜。该公司文告说，2021年12月份该公司交出1万4087辆电动汽车，同比增长130％。理想全年总共交出9万零491辆电动车，同比增长177.40％。

蔚来和小鹏的股票上周五交易继续活跃，蔚来闭市报31.68美元，跌0.74美元。小鹏则起1.43美元，闭市报50.33美元。理想也起0.15美元，闭市报32.10美元。蔚来股价全年下跌40.77％；小鹏股价全年则起14.13％；理想股价全年微跌1.11％。