超越华尔街预测 特斯拉连续第六个季度的创纪录交货量

（早报讯）在全球晶片短缺的笼罩下，电动汽车巨头特斯拉（Tesla）竟突破重围，于周日发布了创纪录的季度交货量，远远超过华尔街的一般预期。这也是这家全球市值最高的汽车制造商连续第六个季度实现了创纪录的交货量。

根据特斯拉网站发布的文告，该公司去年在第四季电动汽车产量超过30万5840辆，交货量达30万8600辆。华尔街分析家对该交货量的共识是26万3026辆。特斯拉的2021年全年的交货量也超过93万6000辆。

该公司也说，这个交货量是稍微保守的，因为他们只将“汽车正式交给客户并且所有文书工作都正确”的才计算为其计算为交货量。因此最终数字可能与上述数字有0.5％或更多的差异。

根据特斯拉发布的数字，该公司10月至12月的交货量同比增长约70％，比上一季度的创纪录交货量高出近30％。2021年的交付量同比增长87％，达93万6172辆。

对于特斯拉的表现，亿万富翁首席执行官马斯克就在他的推特上写道：“特斯拉全球团队表现出色！”

马斯克在去年10月也曾表示，特斯拉将能够在“相当长的一段时间内”保持50％以上的年增长率。该公司股票去年也共上涨了44.81％或327.01美元，以1,056.78美元结束2021年的交易。