民调：韩执政党总统候选人李在明领先尹锡悦

（早报讯）韩国多家民调机构周一（3日）发布的下届总统候选人支持率调查结果均显示，执政的共同民主党籍总统候选人李在明支持率领先于国民力量党籍候选人尹锡悦，但各家机构统计的支持率差距迥异。

韩联社报道，Embrain Public受中央日报委托于2021年12月30日—31日对全国1010名成年人进行的民意调查结果显示，李在明的支持率为39.4%，比尹锡悦（29.9%）高出9.5个百分点，在正负3.1的误差范围之外。

在30到39岁年龄段的受访者中，支持李在明的比例高达44.3%，是尹锡悦支持率（20.1%）的两倍多。国民之党籍安哲秀以10.1%的两位数支持率位列第三，正义党候选人沈相婷以5.7%排名第四。

在Research&Research于2021年12月30日至2022年1月1日受《东亚日报》委托进行的民调中，李在明的支持率为39.9%，比尹锡悦高出9.7个百分点，也在正负3.1的误差范围之外。在20到29岁年龄段中，李在明以28.3%的支持率领先尹锡悦的14.7%；30到39岁年龄段中，李在明以38.7%领先尹锡悦的16.2%。

但也有民调显示，两人民望差距在误差范围内。韩国社会舆论研究所（KSOI）受TBS广播公司委托于12月31日至1月1日进行的民调中，李在明支持率为41%，较前一周上升3.4个百分点，反超下滑1.3个百分点至37.1%的尹锡悦，支持率相差3.9个百分点，在正负3.1%的误差范围内。

在Realmeter受网媒OhmyNews委托于12月26日—31日进行的民调中，同样李升尹降，李在明上升1.2个百分点至40.9%，尹锡悦下滑1.2个百分点至39.2%，排名逆转，但差距仅为1.7个百分点，在正负1.8%的误差范围之内。

问及总统文在寅施政表现时，40.4%给予好评，下滑0.7个百分点，差评增至56.1%，提高0.8个百分点。各党支持率依次是最大在野党国民力量35.8%、共同民主党34.2%、国民之党7.9%、开放民主党5.6%、正义党3.8%。国民力量下滑1.4个百分点，民主党上升1.5个百分点。