美国会山骚乱周年在即 民调显示美国民主前景堪忧

（早报讯）在美国国会山遭暴力冲击即将满一周年之际，两项民调结果显示，美国人对美国的民主现况依然感到忧心忡忡。调查也显示，约三分之一的受访者认为，在某些情况下对政府行使暴力具有其正当性。

法新社报道，根据哥伦比亚广播公司（CBS）新闻台在星期天（1月2日）公布的一项调查，三分之二的参与调查者表示，去年1月6日前总统特朗普的支持者冲入国会大厦是美国“政治暴力日益恶化的前兆”，并显示美国民主“受到了威胁”。

同日，由《华盛顿邮报》和马里兰大学进行的一项调查显示，美国人对美国民主的自豪感大不如前，为美国民主感到自豪的人从2002年的90%暴跌至如今的54%。

民调也揭示了美国民主前景堪忧的几个具体原因。

在CBS的调查中，28%的受访者认为，为捍卫选举结果而使用武力是可以接受的；34%参与《华盛顿邮报》调查的美国人表示，针对政府的暴力行动有时是合理的，这一比率是近数十年来的最高值。

2021年1月6日，大批支持时任总统特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱事件造成包括一名国会警察在内的五人死亡、约140名执法人员受伤。

同年6月30日，美国众议院成立特别委员会，调查国会山骚乱事件的“事实、情况和原因”。该委员会迄今已向21名特朗普政府高级官员和外部顾问发出传票。特朗普及其团队一直谴责相关调查，并表示要抵制委员会的传票。