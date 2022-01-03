印度乐施会：外国资金限制影响人道主义工作

（早报讯）印度乐施会说，在奥密克戎变种毒株引发新一波冠病疫情之际，印度政府阻止其获得外国捐款的举措，将影响非营利组织的社会和人道主义工作。

彭博社报道，印度乐施会在一份声明中说，印度政府拒绝延长乐施会从国外获得资金的许可证，将影响该组织建立氧气厂，向医院提供救生设备和支持医疗工作者的人道主义工作。

印度周一（1月3日）新增3万3750名确诊病例，是一周前报告病例数的四倍以上。数字证明，该国正在形成新感染浪潮。剑桥大学研究人员上月预测，印度可能将进入一个严峻但短暂的冠病浪潮，几天内会出现病例激增。

印度乐施会首席执行官贝哈尔说：“印度乐施会将与内政部联系，敦促他们取消资金限制，以确保脆弱的社区在这个大流行的关键时刻继续得到他们需要的支持。”

内政部发言人受询时，拒绝发表评论。

这不是印度第一次拒绝慈善组织或维权团体从海外捐助者获得活动资金的许可。自2014年上台以来，印度政府已经打压了数百个非政府组织。

去年12月底，印度政府也禁止由特蕾莎修女发起的天主教宗教组织和慈善组织“慈善传教士”（Missionaries of Charity）获得外国捐款，并指它们不符合当地法律规定的资格条件。

去年，大赦国际关闭了在印度的业务，并指责政府对它们"不断骚扰"，包括冻结其银行账户。