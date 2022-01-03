印度开始为15至18岁青少年接种冠病疫苗

（早报讯）印度周一（1月3日）开始为15至18岁青少年接种冠病疫苗。

路透社报道，印度当局下令私立和公立学校将作为学童的疫苗接种中心，并得每天向地方政府汇报接种数据。

古吉拉特邦（Gujarat）的卫生专员希瓦哈雷说：“孩子们将在他们的学校里接种疫苗。到疫苗接种中心接种也可以……无须预约。”

印度卫生部周一通报新增冠病确诊病例3万3750起，死亡病例也增加了123起。印度至今有1700人感染了奥密克戎变种毒株。

在奥密克戎变种毒株推动冠病确诊病例激增之际，这个拥有全球最多青少年人口的国家正加快扩大青少年接种范围。

印度卫生部上周表示，印度只为儿童接种由印度血清研究所和巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）开发的“科瓦克辛”（Covaxin）冠病疫苗。这款疫苗是唯一在印度获得紧急使用授权、用于15-18岁年龄组的冠病疫苗。

最近几周，一些国家包括美国、英国和韩国的儿童确诊病例都增加了，这促使许多父母决定让他们的子女接种疫苗。

为印度总理莫迪家乡的古吉拉特邦希望能在本周内为360万名青少年完成第一剂疫苗接种。

希瓦哈雷说：“”我们有足够人力，也有足够疫苗来为大部分青少年进行接种。我们呼吁家长们与我们配合，确保孩子们尽早接种。”

据联合国儿童基金会估计，印度的青少年人口为全球之冠，总数约达2.53亿。