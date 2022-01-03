南非开普敦议会大院烧了一天一夜 消防员仍在进行灌救

（早报讯）南非立法首都开普敦的议会大院周日（1月2日）发生大火。经过一天一夜灌救工作，民防部队称火势已受控，但仍在努力扑灭大火的最后残余。

路透社报道，南非警察部特警组织飞鹰组（Hawks）周一（3日）在一份声明中说，一名涉嫌纵火被捕的49岁嫌疑人预计将于周二（4日）出庭。他也面临破门和盗窃的指控。

飞鹰组发言人姆班博说：“据称，他从其中一间办公室的窗户进入。”他补充说，当局正继续调查嫌疑人如何避开安检，进入国会大厦。姆班博说：“由于这里存在安全漏洞，有可能会增加其他指控。”

消防员目前仍在努力扑灭大火的最后残余。负责安保的开普敦市长委员会成员史密斯说，消防员仍在处理“国民议会四楼仍在冒烟的热点问题”。他说：“很多书和书架（正在）冒烟。”他补充说，国民议会的内部已被大火、水和热气和彻底摧毁。

据报道，这场大火周日清晨从旧议会大楼烧起。但大火延烧了数小时后，火势蔓延到国民议会大楼。史密斯说，初步报告显示火势从办公区域烧起，起火原因还不清楚。事发时建筑物内没有人，因为南非议会自12月10日以来就处于休会期。

开普敦的议会大院由三个部分组成，包括于1884年竣工的原始议会大楼；这也是大院内最古老的建筑物。较新的两座建筑物分别建于1920年代和1980年代，是南非国民议会的所在地。