也门胡塞武装扣押一阿联酋货轮

（早报讯）也门胡塞武装在也门荷台达市附近红海海域，扣押一艘悬挂阿联酋国旗的货轮。

法新社报道，胡塞武装控制的马西拉电视台周一（1月3日）报道，胡塞武装发言人萨里阿称，被扣押的船只载有“军事装备”，是一艘“军用货船”，且“非法驶入了也门领海”。支持也门政府的多国联军则反驳称，这艘船载有医疗用品。

多国联军指责胡塞武装的行为违反了国际法，并要求立即释放该货轮，否则将面临“严重后果”。联军发言人马尔基在一份声明中说：“民兵必须立即释放这艘货轮，否则联军将采取一切必要措施，包括使用武力来应对这一违规行为。”

马尔基说，这艘货轮是从也门南海岸的索科特拉岛出发，该船在完成了在索科特拉岛建立野战医院的任务后，正携带医疗用品返回沙特城市贾赞。

联合国称，以沙特为首的多国联军与胡塞武装的斗争已接近七年。这场冲突导致数百万人流离失所，造成世界上最严重的人道主义危机。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。