今晚美市报喜迎新年 重点谈电动汽车小鹏

今天重点：

（早报讯）●美国股市开年第一个交易日盘前报喜，全面偏高。在今晚（1月3日）8点截稿时，标准与普尔500指数期货上升29.2点或0.61％，报4795.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也显著上升120.30点或0.74％，报16440.40点。

●2022年的第一周会是繁忙的。华盛顿方面将会在本周发布的重要经济数据，包括：备受瞩目的12月份就业报告（周五出炉）和联邦公开市场委员会(FOMC)的最新政策制定会议的纪要（周三出炉）。

●今晚（周一）Markit将发布12月份的美国制造业采购经理指数（PMI），市场分析师的共识是该指数会是57.7点，环比57.8点变动不大；12月份的建筑支出数字也会在今晚发布，环比估计为微增0.7％，上个月增幅为0.2％。

盘前交易重点：

●在多家电动汽车陆续发表12月份的业绩数字之际，今晚市场焦点主要集中在电动汽车股。

●电动汽车巨头特斯拉（Tesla）周日发布创纪录的季度交货量，远远超过华尔街的一般预期。这也是这家全球市值最高的汽车制造商连续第六个季度实现了创纪录的交货量。这个消息刺激该股盘前交易活跃，截稿时报1132.14美元，起75.36美元。

●尽管全球供应链面临持续挑战，在美国股市挂牌的中国电动汽车三剑客：蔚来（NIO）、小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto）都在元旦抢先报告漂亮的12月份成绩单，12月份的交货量分别增长49.7％、181％和130％。这个消息支持这些电动汽车股票盘前上升，截稿时，盘前成交价分别起0.70美元、1.42美元和0.94美元。下文会重点谈小鹏。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、福特（Ford Motor）和Palantir Technologies。截稿时，这些盘前活跃股全部都上升。

小鹏（Xpeng）

（纽约股票交易所，股票代码：XPEV）

今年元旦中国电动汽车三剑客：蔚来（NIO）、小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto）纷纷率先报上佳绩。两周前我们已经谈了蔚来，今天就谈谈小鹏，这家总部位于广州，有电子商务巨头阿里巴巴集团为后盾的电动汽车公司

小鹏于元旦发表的去年12月份业绩显示，该公司在12月份共交出1万6000辆电动汽车，连续两个月超过每月1万5000辆的水平，同比增长181％。去年第四季的总交货量也达4万1751辆，同比增长222％，全年汽车总交货量计9万8155辆，同比增长263％；总累积交货量达则达到13万7953辆。

小鹏也在过去几个月里连续推出了多个新款型电动汽车。例如：去年它发布了P5新型智能轿车，并推出了其辅助驾驶功能的升级版；今年第三季度预料会推出G9车型；2023年上半年则推出G9 SUV。这个G9 SUV款还将率先附有XPilot 4.0，也就是该公司最新的高级驾驶辅助系统。

小鹏总裁顾宏地在去年11月，接受美国全国广播公司财经频道（CNBC）采访时就表示，他预计该公司长期会将一半的产品销往中国以外的地区。他说，明年小鹏将会把业务扩展至瑞典、丹麦和荷兰。

自去年10月以来，小鹏一直领先于其两个最接近的国内电动汽车竞争对手，即蔚来和理想。就连美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）也在上个月中买进总值达430万美元的9万7697股小鹏股票。

不过，投资者在买进类似小鹏的电动汽车股时，必须了解到像小鹏这样的成长型股票肯定会在交易过程中出现波动的。今天的反弹可能只是近期股价下跌后的反应，或反之。但是，如果看的是长远的话，注意力应该放在公司的销售增长潜在实力，以及市场对该股未来的信心和乐观程度。

从去年全年股价走势来看，股票的明确阻力线为55美元。该股的52周低为22.73美元，52周高则是60.04美元。小鹏股票2021年总共上升了6.23美元或14.13％，以50.33美元结束去年全年交易。今晚截稿时，盘前成交价是51.75美元，起1.42美元或2.82％。

在Tipranks的五名股票分析师，他们全部都给于该股“买入”的评级。他们给于的一年期限平均目标价为62.96美元。