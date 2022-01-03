苏莱曼尼遭暗杀两周年 以色列媒体遭黑客攻击

（早报讯）伊朗革命卫队指挥官苏莱曼尼逝世两周年，以色列两家主要媒体周一遭到黑客攻击，威胁信息似乎与苏莱曼尼遭美军暗杀有关。

法新社报道，《耶路撒冷邮报》网站主页周一（1月3日）凌晨被一张相信与苏莱曼尼有关的图片取代。图片显示，一枚导弹从一枚与苏莱曼尼以往佩戴相似戒指射出，指向相信是以色列的核设施。图片还配有一段文字，写着：“我们就在你想不到的地方接近你。”

《耶路撒冷邮报》承认遭到黑客攻击，又说是对国家的直接威胁，官网已恢复正常运作。目前暂未知黑客攻击是否来自伊朗。

去年12月，以色列国防军前情报主管海曼透露，以方曾参与美军暗杀伊朗高级将领苏莱曼尼的行动。这是以色列政府或军方高层首次承认以方参与这次搅动中东局势的暗杀行动。

多年来，作为伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”创建者和指挥官，苏莱曼尼为加强伊朗在中东地区的影响力，发动什叶派武装帮助叙利亚政府击退反对派武装、帮助伊拉克政府抵抗极端组织“伊斯兰国”，促进伊朗与伊拉克和叙利亚的关系。

2020年1月，美军出动无人机在伊拉克首都巴格达国际机场外炸死苏莱曼尼。伊朗认定美方袭杀苏莱曼尼违反国际法，是“典型的国家恐怖主义犯罪行为”。

伊朗2022年1月1日致函联合国大会，呼吁联合国对美国暗杀苏莱曼尼“采取正式的法律行动”，谴责美国这一暗杀行为。

伊朗外交部2日发表声明说，美国暗杀苏莱曼尼在全球舆论中引发了“仇恨”，所有国家都强烈鄙视美国的霸凌和霸权政策。