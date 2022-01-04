苹果市值隔夜短暂突破3万亿美元水平 创美市新纪录

（早报讯）美国科技巨无霸iPhone制造商苹果（Apple）隔夜盘中交易短暂达到有史以来的市值里程碑，首次突破3万亿美元水平，打破了又一项市场纪录，突显大环境追捧大型科技公司数十年的势头。

自2020年疫情开始以来，苹果股价就从当时的74.36美元，上涨了两倍多到隔夜闭市的182.01美元，起4.44或2.50％。苹果公司是第一个实现这个里程碑的公司。尽管它在隔夜交易日结束前未能保持在该水平之上。

根据彭博社计算，以它隔夜收市价来说，苹果目前的市值为2.99万亿美元。

苹果股票是在2018年年中首次达到1万亿美元的市值，并在2020年8月实现了2万亿美元的市值目标，成为第一家超越这个市值水平的美国公司。不过全球来说，沙特阿拉伯石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）是第一家市值达到2万亿美元的环球公司。

以苹果目前的规模来说，它将能对整个股票市场有着显著的影响，因为它在标准普尔500指数中的权重已经达到7％。在2011年，该股在这个指数的权重约3.3％。现在的苹果股票已经是被誉为“最值钱的股票”了。

以前苹果股票的“对手”微软（Microsoft）现在的市值已经和苹果市值的差距进一步拉大。微软目前市值为2.51万亿美元。