欧亚集团：中国清零政策或失败 是2022年最大风险

（早报讯）美国政治风险咨询公司欧亚集团周一（1月3日）公布2022年世界十大风险预测，中国的冠病“清零”政策的可能失败被认为是全球的最大风险，因为这可能加剧全球供应链的中断和通货膨胀的压力。

美国之音报道，与外界想象的不一，欧亚集团（Eurasia Group）认为，2022年美中关系会相对平稳发展，台湾不会构成潜在风险。报告还说，由于美国和中国都会将重心转向国内，世界进一步进入全球领导力真空的“零国”（G-Zero）时代。

欧亚集团的报告说，与欧美国家“与冠病共存”的政策相比，中国严厉的“清零”政策才会造成全球最大的风险。

欧亚集团总裁布雷默（Ian Bremmer）接受彭博社访问时指出，随着高疫苗接种率的出现以及有效的治疗方法减少了住院率和死亡率，欧洲和美国以及其他发达国家的疫情未来几周内应该会有所转好，但是，中国的情况不同。​

他说：“与冠病共存的能力，与极易传播的但并不致命的病毒（共存的能力），与中国的‘清零’政策完全相反。‘清零’不会有用，但他们会坚持下去。这意味着他们会更加严格实施隔离和封锁，而这将对他们的经济产生重大影响，而且效果不会很好。习近平却无法后退。”

布雷默说：“他们的疫苗效果不佳，他们的感染率不高，人群中的抗体也不多。2022年，他们会继续努力，但是，他们的战略在2020年是全球最好的，今年将会是最糟糕的。”

布雷默和欧亚集团的董事长克里夫·库普坎（Cliff Kupchan）在报告中写道，中国对冠病的“零容忍”政策非但无法控制感染，可能还会导致更大规模的爆发，进而需要更严厉的封锁。这样一来，会导致更大的经济混乱，更多的国家干预。

报告认为，这样的状态会一直延续到中国在全国范围内推出自己开发的信使核糖核酸（mRNA）疫苗和追加剂之前，而中国最早在今年年底才能推出自己开发的mRNA疫苗。

报告说，对世界来说，这意味着更多的供应链中断问题。他们写道：“航运限制、疫情的爆发，以及人员、原材料和设备的短缺，会由于中国的‘清零’政策而雪上加霜，将使货物供应减少。另外，航运的高价格也将伤害中小型企业，他们没有资源来预订集装箱，更不用说预订船只了。”

他们认为，供应限制将在2022年期间消退，但许多行业的供应中断仍将持续，这将为年中美国主要港口的合同谈判等增加困难。

报告说，这也意味着世界更大范围内更持续的通胀。报告说，高通胀会滋生不平等、加剧经济不安全感和公众不满等问题，并将继续成为一个首要的经济和政治挑战。他们指出，新兴市场央行正被逼着提高利率以控制通胀，而发达市场央行则转向紧缩政策。

报告说，2022年冠病清零几乎是不可能。总体来说，2022年发展中国家将继续受到疫情的打击。富裕国家对接种追加剂的需求将阻碍有效疫苗的普及。新的疫情将减缓新兴市场的经济增长，并使较贫穷的政府背负更多债务。