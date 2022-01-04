大卫·鲍伊音乐目录 将以2.5亿美元出售给华纳

（早报讯）根据《华尔街日报》消息，大卫·鲍伊（David Bowie）的音乐目录将以2亿5000万美元的高价出售给华纳查普尔音乐公司（Warner Chappell Music）。

华纳查普尔音乐公司是向大卫鲍伊的遗产管理，购买了大卫鲍伊音乐目录的音乐出版权。而完成这项交易的华纳查普尔音乐公司是华纳音乐集团（Warner Music Group）的音乐出版部门。

据消息，虽然这项交易细节没有被公布，但是知情人士说，该目录的售价约2亿5000万美元。它包括鲍伊生前的26张录音室专辑中的数百首歌曲，如“Space Oddity”、“Changes”、“Life on Mars?”、“Starman”和“Rebel Rebel”。它也包括一张鲍伊死后才发行的专辑“Toy”。

鲍伊遗产的管理律师格鲁曼（Allen Grubman）说：“我们真的很高兴大卫鲍伊的音乐现在能交到华纳查佩尔音乐出版社这个有能力的手中。”

在音乐界里，鲍伊不仅是音乐的象征，也是艺术和时尚的象征。这项收购将丰富华纳音乐的资产，相信能够给在纳斯达克股票交易所的华纳音乐股票（股票代码：WMG）正面的支持。该股隔夜闭市报42.95美元，跌0.23美元。不过截至隔夜闭市的一年里，该股共上升了6.08美元或16.49％。