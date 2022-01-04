凯利：马国新增58奥密克戎病例 4为社区传播

（早报讯）马来西亚卫生部长凯利宣布，马国再新增58起冠病变种毒株奥密克戎确诊病例，其中4起为社区传播病例。

他说，医药研究院（IMR）透过全基因组测序（WGS）测试，证实上述奥密克戎病例，该4起社区传播病例，相信是受一名朝圣回国后确诊人士的传染。

另外54起奥密克戎病例则是境外输入，分别来自沙特阿拉伯（39起）、阿联酋（7起）、英国（4起）、尼日利亚（2起），哈萨克斯坦和法国各1起。

凯利今日（1月4日）发文告说，随着今日新增54起奥密克戎病例，马国目前累计122起奥密克戎病例，其中117起为境外输入，另5起则是社区感染。

他透露，在所有奥密克戎病例中，71起（58.2%）是朝圣回国者。

“卫生部仍在对疑似奥密克戎病例的样本进行WGS测试，并将时刻更新奥密克戎病例的最新进展。”

他指出，IMR针对去年12月1日至31日，抵达马国的1774起冠病确诊病例进行PCR基因分型分析（PCR Genotyping Assay）检测，发现1220个样本（68.8%）疑似感染奥密克戎，这其中有928个样本（76.1%）是返自沙特阿拉伯。

凯利也提醒被指示居家隔离的人士，继续遵守指示，单独留在房内，不要与家人或其他人见面。“不遵守指示，将导致冠状病毒，包括奥密克戎病毒传播给家人和社区。”

他促请有资格接种冠病疫苗的人接种加强剂，以达到最佳保护水平，并预防冠病重症及其他并发症。