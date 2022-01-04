今晚美市盘前气势高昂 重点谈电动汽车理想

今天重点：

（早报讯）●美国股市相信在开年第二个交易日会继续偏高。因为在今晚（1月4日）8时截稿时各个指数期货都报高。标准与普尔500指数期货上升16.20点或0.34％，报4812.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也显著上升41.30点或0.25％，报16543.10点。

●美国股市隔夜开年第一个交易日报喜，全面偏高。标准与普尔500指数隔夜上升30.38点或0.64％，闭市报4796.56点。道琼斯指数也大幅度上升246.76点，闭市报36585.06点；纳斯达克100指数升幅最大，计1.11％或181.69点，以16501.77点收市。

●美国交易所的隔夜成交量为100亿股，比过去20个交易日的平均103亿6000万股成交量来得稍微少一些。不过一般分析师说，市场交易量相信会在接下来几天增加。

●极具权威的詹逊·里德布克指数服务公司（Johnson Redbook）今晚较迟时候将发布最近一周的零售销售指数。

●美国ISM制造业综合采购经理指数（ISM Manufacturing PMI）将于今晚发布。分析师预计该指数将从11月份的61.1点下降至60.5点。

●美国劳工部11月份的JOLTS职位空缺数据也将在今晚发布。市场分析师的共识是，11月份的职位空缺将从10月份的1103万3000份，小幅上升至1106万份。

●华盛顿方面将会在本周发布的其他重要经济数据，包括：联邦公开市场委员会(FOMC)的最新政策制定会议的纪要（周三出炉）和12月份就业报告（周五出炉）。

邮轮运营公司商皇家加勒比（Royal Caribbean）、嘉年华（Carnival）和挪威邮轮（Norwegian Cruise Line）的股票价格盘前继续攀高。（照片来源：皇家加勒比）

盘前交易重点：

●美国科技巨无霸iPhone制造商苹果（Apple）隔夜盘中交易短暂达到有史以来的市值里程碑，首次突破3万亿美元水平之后，今晚盘前延续强劲走势。截稿时盘前成交价报183.07美元，起1.06美元。

●美国食品和药物管理局宣布让12至15岁的年轻人接受由辉瑞（Pfizer）和BioNTech开发的冠病疫苗追加剂，让邮轮运营公司商皇家加勒比（Royal Caribbean）、嘉年华（Carnival）和挪威邮轮（Norwegian Cruise Line）的股票隔夜上涨。今晚盘前继续攀高，涨幅分别是1.65％、1.91％和1.31％。

●电动汽车巨头特斯拉（Tesla）日前发布创纪录的季度交货量后，股价隔夜再次尝试突破1200美元水平。今晚盘前交易非常活跃，截稿时报1203.69美元，起3.91美元。

●在花旗集团分析师丹尼利(Christopher Danely)引用半导体行业协会的周末报告，并指出11月份的晶片销售“远高于”季节性趋势之后，英伟达（NVIDIA）与其他晶片制造商的股价一起上涨。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达和StoneCo。截稿时，这些盘前活跃股全部都上升。

理想（Li Auto）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：Li）

中国电动汽车三剑客：蔚来（NIO）、小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto）已经谈过前两个，今天就谈理想作为对这三剑客的完结篇吧。

理想是中国电动汽车市场的有力竞争者之一。在所有插电式混合动力汽车(PHEV)当中，理想的电动汽车的续航里程排名第二。该公司的Li One是六人座运动休旅车（SUV）。这款车型在汽油动力电池充电引擎的帮助下，一次充电可行驶497英里。除了这个款型之外，该公司也计划在未来推出一系列纯电动汽车。

在业绩方面，理想在元旦宣布的12月份交货量让投资者眼前一亮。该公司2021年12月份总共交出1万4087辆电动汽车，同比增长130％；第四季度的交货量达3万5221辆，环比增长40.2％，同比增长143.5％，比公司之前自己预测的3万辆车还高。理想全年总共交出9万零491辆电动车，同比增长177.40％。

虽然理想还没有宣布去年第四季的业绩，但是根据其第三季业绩来看，市场对Li One的需求很高，而且这个需求似乎还在不断增加中。因此，集团总营业额同比猛增209.70％达12亿1000万美元，环比则增加54.30％。

该业绩报告也显示，理想的毛利（gross profit）是2亿8110万美元，同比增长264.8％，环比增长90.2％。虽然理想该季度还有330万美元的净亏损，但是这个数目已经同比下降79.9％。根据公司报告，亏损额主要是与车辆交货相关的租金和租赁费。理想截至去年第三季为止的现金流为1亿8080万美元。

也许基于此，为了有更大控制权，理想最近收购了控制常州租赁权的业主公司。该常州工厂是主要生产Li One的。

另外，理想也正在北京建设生产基地，预计将于2023年竣工。它计划在该基地生产第二款车型。目前理想在中国85个城市拥有153家展示店和223个服务中心。该公司在165个城市也拥有授权的油漆和车身保养商店。

从去年全年股价走势来看，该股的52周低为15.98美元，52周高则是37.65美元。理想股票隔夜闭市报32.34美元，起0.24美元或0.75％，与一年前的32.46美元相比几乎没有波动。但是过去一年理想的业绩不断进步，因此在Tipranks的八名股票分析师，他们全部都给于该股“买入”的评级。他们给于的一年期限平均目标价为49.99美元。