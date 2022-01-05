单日病例破20万 约翰逊坚持平衡应对可撑过当前难关

（早报讯）英国的新增冠病确诊病例周二（1月4日）首次超过20万起。英国政府表示，奥密克戎感染病例暴增导致医院人手短缺，医院已转向“战争状态”。尽管如此，英国首相约翰逊排除进一步收紧管制措施。

法新社和《纽约时报》综合报道，最新官方数据显示，英国在24小时内增加了21万8724起确诊病例和48起死亡病例。虽然住院病例尚未达到前几波疫情的峰值，需要氧气供应的病人也不多。但英国国家卫生体系因一些员工冠病检测结果呈阳性无法上班而面临困境。

约翰逊承诺为疫情最严重地区的医院填补医护人员，不过，他认为英格兰目前实施的有限管制措施是正确的做法，将维持现有的应对措施。

约翰逊在周二晚的记者会上说：“我们有机会在不重新封锁国家的情况下撑过这波奥密克戎浪潮。我们可以让学校和商店维持开放，找到一个与这个病毒共存的方法。”

约翰逊表示，他将敦促内阁继续实施现有的“B计划”。这项计划是在2021年12月初奥密克戎变种毒株成为英国的主流毒株时推出，措施包括强制戴口罩、居家办公和使用疫苗护照等，并不是一些反对党议员和科学家建议的更严格的管制措施。

约翰逊认为采取平衡的防疫措施是正确方向，并表示相信英国“有很好机会”在不进一步收紧措施下度过当前的难关。