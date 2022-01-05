柬埔寨警告 缅甸有爆发内战所有元素

（早报讯）亚细安轮值主席国柬埔寨警告，缅甸“有爆发内战的所有元素”。

法新社报道，缅甸军方于2021年2月1日发动政变，推翻了由翁山淑枝领导的原民选政府，引发大规模的反政变示威。当地观察组织指安全部队的镇压行动至今导致超过1400人死亡。

柬埔寨首相洪森将于1月7日及8日（周五和周六）到缅甸进行访问，以试图化解缅甸的危机，但柬埔寨外交部长布拉索昆认为缅甸的前景非常糟糕。

布拉索昆在新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究院举办的讲座上直言：“缅甸的政治和安全危机正在深化，已演变为一场经济、健康和人道主义危机。”

他说：“我们认为，它已具备了爆发内战的所有元素——缅甸现在有两个政府，各有各的武装部队，人们发起了所谓的不服从运动，还有一些组织在全国各地打游击战。”

外界批评洪森到缅甸进行访问有承认缅甸军政府的合法性之虞，布拉索昆驳斥这种说法。

布拉索昆说：“柬埔寨首要关注的是协助改善缅甸的局势。”

在柬埔寨之前，亚细安的轮值主席国为文莱。去年担任亚细安缅甸特使的文莱外交部第二部长埃里万尤索夫原计划在10月中旬访问缅甸，并要求与翁山淑枝见面，但缅甸军方坚决不答应。

亚细安成员国外交部长去年10月15日召开特别会议，决定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席亚细安峰会，改而邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会，理由是缅甸军方自2021年4月与亚细安就推动缅甸和平进程达成五点共识过后，至今未取得任何进展。

缅甸军方指亚细安把敏昂莱排除在亚细安峰会之外，是对其领导人的无视，并拒绝派一名非政治代表出席峰会。