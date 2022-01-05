亚马逊旗舰电子书阅读器Kindle从中国撤出？

（早报讯）亚马逊周二（1月4日）对有关其旗舰电子书阅读器Kindle可能从中国撤出的传言做出了不清楚的回应。

亚马逊中国在一份声明中，告诉中国官媒环球电视网（CGTN）说：“我们仍然致力于为中国客户服务。客户们还是可以继续从线下和第三方在线零售商处购买到Kindle电子阅读器。”

在2021年的最后一天，中国当地媒体记者引述“亚马逊中国内部的多方消息来源”称，亚马逊的Kindle硬件团队已于11月被裁撤。因此“亚马逊Kindle可能会离开中国”的消息，于周二开始在中国社交媒体上疯传。

除了售价约100美元的基本Kindle型号外，所有其他Kindle型号的阅读器于周二在中国电子商务平台京东的官方网上商店都缺货。

不过，京东Kindle商店和亚马逊中国的客服都告诉CGTN，他们并没有收到任何Kindle从中国下架的通知。

亚马逊是在2004年开始进入中国市场，以7500万美元（约1亿259万新元）收购中国卓越网。随后亚马逊与当时的中国国家新闻出版总署（GAPP）合作，将其电子书及Kindle业务引入中国市场。到2017年，中国已成了Kindle的最大国际市场。

在上述消息的影响下，亚马逊隔夜股价下跌57.65或1.69%，闭市报3350.44美元。