今晚美市盘前欲起还休 重点谈电子商务巨头亚马逊

今天重点：

（早报讯）●美国股市在等待联储局会议的纪要，希望能够为股市指引方向，因此目前大多开始旁观。今晚（1月5日）8点截稿时各个指数期货都在狭小的升幅和跌幅之间游走。标准与普尔500指数期货微跌3.20点或0.07％，报4790.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也下跌55.80点或0.34％，报16223.90点。

●在银行股的带动下，道琼斯指数在隔夜曾创新高，闭市报36799.65点。不过，其他主要指数偏低。标准与普尔500指数隔夜微跌3.02点或0.06％，闭市报4793.54点；纳斯达克100指数跌幅计1.35％或222.04点，以16279.73点收市。

●12月份汽车销售数据，以及12月份的最终服务和综合PMI指数（Final services and composite PMI）将在今晚发布。分析师预计12月份的最终服务业采购经理人指数将保持在57.5点的良好水平上。

●联邦公开市场委员会(FOMC)的最新政策制定会议的纪要也会在今晚出炉。

盘前交易重点：

●出版和科技公司Daily Journal Corp昨日在呈交给美国证券交易委员会（SEC）的文告中表示，该集团再度买进中国电子商务巨头阿里巴巴集团的股份，把在阿里巴巴的持有股份增加近一倍，达60万2060万股，总值7200万美元。虽然如此，阿里巴巴股似乎仍旧疲弱，截稿时盘前报118.24美元，跌1.32美元。

●据中国官方网站称，中国国家市场监督管理总局今日（周三）以违反《反垄断法》为由，对视频平台哔哩哔哩、腾讯控股和阿里巴巴集团各罚款50万元人民币（约7万8000美元）。这消息让在美国挂牌的中概股普遍退低，尤其是哔哩哔哩盘前共下跌将近5％．

●电动汽车股票在多日强劲走势之后，今晚盘前面对套利，普遍偏低。特斯拉（Tesla）、蔚来（NIO）、小鹏（Xpeng）和理想（Li Auto）下跌幅度介于1％至2％。

●亚马逊Kindle可能会离开中国的消息，于周二开始在中国社交媒体上疯传，让该股受到压力。下文就重点谈亚马逊。

●盘前活跃股按序：福特（Ford）、辉瑞（Pfizer）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些股的股价起落参半。

亚马逊Kindle可能会离开中国的消息正在中国社交媒体上疯传，如果消息属实，对亚马逊的影响应该是不小的。（路透社）

亚马逊（Amazon）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：AMZN）

2021年佳节期间并没有为亚马逊股票重建势头带来什么力量。亚马逊股价隔夜闭市报3350.44美元，比30天前的交易价格低了约2.24％，单单是这两天该股就跌了57.65美元或1.69％。亚马逊今年迄今为止的总表现也差强人意，升幅还不到5％，即使在过去几天的“开年涨势”之后也是如此。

虽然市场对该电子商务巨头前景似乎持怀疑态度，但是华尔街的顶级分析师却非常看好其股票。Cowen & Co.分析师布莱克利奇（John Blackledge）就是其一。他在最近就把对亚马逊的目标价从原本的4300美元调高到4500美元，调整幅度为32％。

布莱克利奇认为，在线零售行业应该会在明年第二季开始加速扩张。这将会推动亚马逊的销售额攀高，估计商品销售总值将同比增长16％。与此同时，亚马逊的电子商务利润率相信也会提高，对其股价应该会有正面的影响。

布莱克利奇也大胆预测，亚马逊明年的总收入将比市场普遍预测的还要高出1％，同时营运盈利则将比预测高出6％，每股收益则高出10％。

但是，根据最近的一个季度业绩来看，亚马逊净盈利和营运盈利双双下降。过去12个月的现金流也下降至26亿美元，与去年同比的290亿美元相比减少许多。

再加上亚马逊Kindle可能会离开中国的消息正在中国社交媒体上疯传，而中国已成了Kindle的最大国际市场，因此，如果消息属实，对亚马逊的影响应该是不小的。

从去年全年股价走势来看，该股的52周低为2881.00美元，52周高则是3773.08美元。在Tipranks的30名股票分析师，他们全部都给于该股“买入”的评级。他们给于的一年期限平均目标价为4137.50美元。虽然如此，市场目前对亚马逊的传言众说纷纭，也许暂时旁观应该算是上策。