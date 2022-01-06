反政府示威酿逾百死伤 哈萨克斯坦进入紧急状态

（早报讯）哈萨克斯坦民众因不满燃油价格上涨，连日来在首都努尔苏丹和最大城市阿拉木图等地举行大规模反政府示威，内阁请辞后仍然无法平息冲突。示威者周三（1月5日）冲击并纵火焚烧总统官邸和阿拉木图市长办公室，造成至少八名警察和军人死亡，另有317人受伤。

综合媒体报道，该国政府宣布全国进入紧急状态，总统托卡耶夫也向以俄罗斯为首的集体安全条约组织（CSTO）求助。联合国和美国白宫呼吁哈萨克斯坦处理暴乱时要“克制”。

托卡耶夫周四（6日）在国家电视台上说：“今天，我呼吁集体安全条约组织成员国的领导人协助哈萨克斯坦应对这次的恐怖主义威胁……事实上，这不再是威胁，这正在破坏国家的完整性。”

他称，“在国外受训的恐怖分子”正在占领重要设施，他们还控制了阿拉木图的机场并扣押包括外国航班的五架飞机。

据报道，有大批示威者冲入阿拉木图市市长办公室的政府大楼并在建筑内纵火，导致政府大楼冒出浓烟。有目击者表示，警方原本出动装甲车及使用催泪弹、闪光弹驱赶示威民众，但随着冲突逐步升级，警方似乎放弃市内部分街道，“街上完全无政府状态，警察无处可寻”。

亚美尼亚总理帕辛在面簿上宣布，CSTO将派遣一支“维和部队”前往哈萨克斯坦，以稳定该国因“外部干涉”造成的混乱局势。

美国白宫及联合国谴责暴乱行动，但同时呼吁哈萨克斯坦当局在处理暴乱时要“克制”。