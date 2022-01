(早报讯)美国最长寿的二战老兵布鲁克斯(Lawrence Brooks)于当地时间周三(1月5日)在新奥尔良逝世,享年112岁。

据法新社报道,布鲁克斯于1909年9月12日在路易斯安那州出生。他1940年入伍,所属的陆军第91工兵营的大部分成员都是非裔美国人。他曾随军驻扎在澳大利亚、新几内亚和菲律宾。虽然在部队中的职务是厨师,但布鲁克斯也曾经有两次濒死经历。

得知布鲁克斯的死讯后,美国总统拜登在推特致哀,称赞他是“真正的美国至善”(truly the best of America)。