今晚美市盘前犹豫不决 重点谈冬海集团股权变化

今天重点：

（早报讯）●美国股市在隔夜大幅度下跌后，今晚（1月6日）8点截稿时各个指数期货起落不定。标准与普尔500指数期货微起2.60点或0.06％，报4703.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则下跌56.80点或0.36％，报15715.00点。

●联储局隔夜会议纪要表明，经济走强和通胀上升可能导致比此前预期更早加息，一些决策者也倾向于在不久之后开始缩减资产负债表。此消息一出，标准与普尔500指数隔夜即刻面对下跌压力，下跌92.96点，闭市报4700.58点。道琼斯指数也猛挫392.54点，闭市报36407.11点；纳斯达克100指数更是下跌3.12％，以15771.78点收市。

●最近一周的国际商品和服务贸易数据（International trade in goods and services）将于今晚发布。分析师预计整个11月份商品和服务贸易总额将出现716亿美元赤字，10月份的赤字是671亿美元；11月份工厂订单数据也将于今晚发布，预计11月工厂订单将增加1.3％。

盘前交易重点：

●半导体公司股价隔夜普遍下跌。这股跌势今晚盘前延续。除了英伟达（NVIDIA）隔夜连续第三天下跌后，截稿时盘前回升0.67美元或0.24％，报276.71美元，超微（Advanced Micro Devices）连续第三个交易日回落，于盘前再跌0.16美元或0.12％，报135.99美元。美光（Micron Technology）盘前也下跌0.32美元或0.34％至94.08美元。

●模因股票（Meme stocks）隔夜失势后，今晚盘前回弹。游戏驿站（GameStop）、AMC Entertainment和Bed Bath & Beyond盘前升幅介于0.66％至2.13％之间。

●部分能源股普遍上涨，埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龙（Chevron）分别上涨约1.44％和1.06％。

●腾讯减少在冬海集团（SEA）持有的股权，让该股价隔夜下跌。下文就重点冬海集团到底股权结构怎么改变，以及其影响。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达、苹果（Apple）、超微和Palantir Technologies。截稿时，这些股的股价起落参半。

冬海的创始人兼执行总裁李小冬。（商业时报）

冬海集团（Sea Limited）

（纽约股票交易所，股票代码：SE）

在积极向全球扩张业务之际，我国在线游戏和电子商务集团冬海（SEA），将减少其中国大股东腾讯控股持有的投票权。在中美关系升温的情况下，冬海这一步棋子将能够减少它在国际拓展业务时所面对到的尴尬。

在纽约股票交易所上市的冬海集团在日前发布的一份声明中说，该集团即将在2月份举行的年度股东大会上，提出股权结构更变，让腾讯在集团的投票权将降至“不到10％”。

这个股权结构改变是好是坏，其实也要看它到底改变了什么。冬海集团拥有双层股份，包括A股和B股，后者享有每股三个投票权。目前，B股由腾讯和冬海的创始人兼执行总裁李小冬拥有，合计占总投票权的52％。

根据声明，腾讯将把其拥有的所有B股转换为A股，让李小冬成为B股唯一持有者。与此同时，冬海也计划将每股B股票的投票权从目前的三票增加到15票。因此，李小冬将持有该公司近60％的控制权。这将能够让他能够更迅速地做出决策决定。因此，从这个角度去看，这个股权的改变是有利于该集团面对市场迅速变化的。

从去年全年股价走势来看，冬海集团股的52周低为179.72美元，52周高则是372.70美元。自去年10月中达到高峰之后，因为该公司的第三季度盈利严重低于市场一般预测，让该股一直失守，暴跌40％，几乎把全年的升幅全部还给市场。再加上成长型股票在过去几个月里也面对整体抛售，所以以一年时间为基准，该股总共下跌4.96％或9.65美元，于隔夜闭市报184.72美元。今晚截稿时，该股盘前成交价为184.10美元，跌0.62美元。

冬海集团过去的成功主要来自其自创游戏Free Fire手机游戏。应用程式分析公司App Annie之前就公开表示，尽管Free Fire已经推出了四年，但它仍然是印度、拉丁美洲和东南亚收入最高的手机游戏。它也连续三个季度成为美国“最赚钱”的手机大逃杀游戏（Battle Games）。随着冬海集团推出新功能，Free Fire今后相信还会有更多的发展空间。

冬海集团也不仅是视频游戏股票。该公司的虾皮（Shopee）电子商务平台在东南亚和台湾市场占据主导地位。近期它更在拉丁美洲市场取得更广泛的渗透。目前虾皮（Shopee）仍然是冬海资产净值的最大部分，占超过50％，而其电子游戏平台Garena则占冬海资产净值的四分之一。

另外，冬海的数码金融服务单位SeaMoney也不容忽视。它是东南亚主要的电子支付和金融服务提供商之一。根据集团的业绩报告，在去年第三季度里，SeaMoney的总支付量就同比增长了一倍多。

游戏、电子商务和电子支付都是强劲增长的市场。没有多少公司有能力在这三个方面都同时得心应手，但冬海集团似乎还能应付自如。在未来如果李小冬能够因为有更大的决定权，而让冬海集团能更迅速和更直接、果断对市场各个变化做出快速反应，希望能让这只增长型股票在盈利或减少亏损方面有些作为。

除了马来亚银行给予该股的379美元目标价，以及花旗研究给予的416美元目标价之外，在Tipranks的九名股票分析师，他们也全部都给予该股“买入”的评级。他们给予的一年期限平均目标价为398.67美元。