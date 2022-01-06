菲律宾禁止童婚 违法者可判处12年监禁

（早报讯）菲律宾一项禁止童婚的法律于周四（1月6日）生效。根据新法，任何人与18岁以下的人结婚或同居，最高可判处12年监禁，而安排或主持未成年结婚者也面临同样的惩罚。

菲律宾每六个女孩中，就有一人在18岁之前结婚。据英国维权团体国际计划（Plan International）称，菲律宾的童婚数量在全世界排名第12位，长期以来的文化习俗和性别不平等阻碍了变革。

根据由总统杜特尔特签署的新法，童婚是一种构成虐待儿童的做法，因为它贬低和侮辱儿童的尊严，并且该法律符合关于妇女和儿童权利的国际公约。新法的某些部分将被暂停执行一年，以便为伊斯兰和原住民社区提供一个过渡期，在这些社区中，童婚现象相对普遍。

去年，联合国儿童基金会在一份报告说，全世界有超过5亿的女性在童年时结婚，其中撒哈拉以南非洲和南亚的比率最高。但最近的数据表明，这种做法在全球范围内平均而言正在下降。

禁止童婚在菲律宾南部不受欢迎，那里的1977年法律允许菲南穆斯林在青春期或女孩月经来潮时结婚。

菲南伊斯兰自治地区议会副议长说，其议会成员曾试图说服杜特尔特否决该法律的刑事条款。他告诉法新社：“虽然我们理解童婚在国内各阶层中不受欢迎，但我们也需要考虑相对于（法律）规定的‘青春期’的不同定义，以及伊斯兰的观点。”