游戏驿站传设NFT平台与部门 隔夜股价盘后猛涨

（早报讯）受零售投资者力捧的模因股票（Meme stocks）之一，游戏驿站（GameStop）新设的非同质化代币（NFT）部门被“揭露”后，该公司股票隔夜于盘后交易中猛涨将近四分之一，达22.49％，或29.47美元，盘后结束时报160.50美元。

根据《联合早报》搜索，游戏驿站的公司网站目前也还在继续发布与NFT相关的征聘消息。例如：数位NFT平台产品营销总监，专门负责游戏驿站的NFT平台营销策略的开发和执行，包括：处理与创作者收购和合作伙伴关系事项，以及消费者意识和产品采用等。公司要聘请的其他相关人才还包括熟悉区块链的会计经理。

《华尔街日报》隔夜发布的消息称，游戏驿站这家美国零售游戏商店巨头自去年5月以来，就一直悄悄地开发NFT市场，并在10月通过聘请Web 3.0和NFT经验丰富的软件工程师和产品营销人员来加速公司在这个领域的发展。

根据华尔街日报昨日（1月6日）的报道，游戏驿站现在已经为这个新成立的NFT部门雇佣了超过20名与的相关专业人才。

《华尔街日报》也引述一名熟悉游戏驿站计划的消息人士说，游戏驿站正在建立一个NFT平台，以支持NFT的游戏买卖和交易。游戏驿站同时也会与相关的加密货币合作伙伴建立正式合作关系。

不过，对于在社交媒体Reddit投资论坛Wallstreetbets的散户来说，他们似乎认为盘后股价上涨其实背后是另有原因。其中获得最大反应的u/brettmagnetic贴文，甚至认为游戏驿站内部有其他事情正在发生，而《华尔街日报》这篇文章是让游戏驿站股价隔夜上涨的“代罪羔羊”。这个帖文也引起超过1500个留言回应。