缅甸以红地毯和仪仗队迎接柬埔寨首相洪森 文 / 陈慧璋 发布 / 2022年1月7日 1:34 PM 洪森是缅甸军方发动政变以来，首个访问缅甸的国家领导人。缅甸军方周五以红地毯迎接洪森。（法新社） 1月7日，缅甸外交部长温纳貌伦（右）到机场迎接柬埔寨首相洪森。（法新社） 字体大小: 小 中 大 （早报讯）缅甸军政府周五（1月7日）以仪仗队和红地毯迎接柬埔寨首相洪森。 路透社报道，洪森此次到缅甸进行两天访问，是缅甸军方于去年2月1日推翻翁山淑枝领导的原民选政府以来，接待的第一位外国领导人。 柬埔寨是本年度的亚细安轮值主席国，洪森的到访为缅甸军政府的正当性提供了一些支持。 柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆在洪森出访前说，柬埔寨首要关注的是协助改善缅甸的局势，重点仍然是和平路线，以及亚细安领导人去年商定的五点共识。洪森访问缅甸的目的是通过“为各方之间的包容性对话和政治信任创造一个有利的环境”，以便为缅甸局势的改善铺平道路。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 柬埔寨首相 洪森 缅甸军政府 亚细安轮值主席国 哈萨克开国总统吁支持政府“克服挑战” 日本研究：冠病死亡率低或与肠内细菌有关