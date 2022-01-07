缅甸以红地毯和仪仗队迎接柬埔寨首相洪森

（早报讯）缅甸军政府周五（1月7日）以仪仗队和红地毯迎接柬埔寨首相洪森。

路透社报道，洪森此次到缅甸进行两天访问，是缅甸军方于去年2月1日推翻翁山淑枝领导的原民选政府以来，接待的第一位外国领导人。

柬埔寨是本年度的亚细安轮值主席国，洪森的到访为缅甸军政府的正当性提供了一些支持。

柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆在洪森出访前说，柬埔寨首要关注的是协助改善缅甸的局势，重点仍然是和平路线，以及亚细安领导人去年商定的五点共识。洪森访问缅甸的目的是通过“为各方之间的包容性对话和政治信任创造一个有利的环境”，以便为缅甸局势的改善铺平道路。