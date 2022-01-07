今晚美市盘前略微回弹 重点谈Netflix“鱿鱼”效应减退

今天重点：

（早报讯）●美国股市在隔夜大幅度下跌后，今晚（1月7日）8点截稿时各个指数期货普遍回弹。标准与普尔500指数期货微起9.40点或0.20％，报4705.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起55.00点或0.35％，报15820.40点。

●美国股市隔夜主要是金融股和石油股上升，科技股下跌继续影响整体走势偏低且波动幅度大。标准与普尔500指数隔夜略微下跌4.53点，闭市报4696.05点。道琼斯指数也挫170.64点，闭市报36236.47点；纳斯达克100指数也微跌6.42点或0.04％，以15765.36点收市。

●美国股市隔夜交易量是111亿股，比过去20个交易日的平均104亿股来得高，显示市场交易已经开始活跃起来了。

●隔夜（周四）公布的数据显示，上周初请失业金的人数增加。另外，美国12月份的服务业活动放缓，幅度超过预期，但供应瓶颈似乎正在缓解中。

●今晚（周五）美国将发布月度就业报告。

盘前交易重点：

●模因股票（Meme stocks）之一，游戏驿站（GameStop）新设的非同质化代币（NFT）部门被“揭露”后，该公司股票隔夜于盘后交易中猛涨将近四分之一，达22.49％，或29.47美元，盘后结束时报160.50美元。今晚盘前该股交易也活跃，截稿时盘前成交价为155.84美元，上升了24.81美元。另一只模因股票AMC也水涨船高，盘前跟着上升1.10美元，截稿时报23.56美元。

●由于摩根大通（J.P. Morgan）昨日将Netflix目标价从原本的750美元，下调到725美元，造成Netflix隔夜下跌。下文就重点谈Netflix目标价为何被调低。

●盘前活跃股按序：福特（Ford Motor）、苹果（Apple）、游戏驿站、英伟达（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些股的股价全部上升。

Netflix预料会在本月20日公布截至12月底的季度业绩。（路透社）

Netflix

（纳斯达克股票交易所，股票代码：NFLX）

媒体视频领导者Netflix正面临华尔街给于的明显压力，以为目前分析师普遍共识是：Netflix将无法实现它第四季度的用户增长目标。华尔街的“担忧”让Netflix股价于周四跌破关键支撑位，即200日移动均线，隔夜以553.29美元收市，跌幅为2.51％，而盘中交易时，该股还一度下跌4.5％到542.01美元。

以该股股价的走势来看，Netflix股价在11月17日创下700.99美元的历史新高后就一直失守。自11月底以来，该股就一直在50天移动平均线下方交易。今晚盘前该股收复少许失地，截稿时盘前成交价是555.12美元，微起1.83美元。

昨日（周四）两名华尔街分析师在Netflix第四季度财报发布之前，双双下调了对该股票的价格目标。Netflix预料会在本月20日公布截至12月底的季度业绩。

摩根大通（J.P. Morgan）已将Netflix目标价从原本的750美元下调到725美元；史迪福（Stifel）也把Netflix目标价从原本的690美元下调到630美元。不过，摩根大通和史迪福都继续给于该股“买进”的评级。

摩根大通对Netflix定下的第四季度新订户目标，已从之前的880万目标下调至625万。Netflix之前曾预计在这期间将新订户增加至850万个。摩根大通还将对Netflix第一季度新订户的估计下调至550万个。摩根大通早些时候的预测是650万个。

摩根大通分析师安穆斯（Anmuth）在分析报告中就说：“我们认为，Netflix在9月下旬发布的原创系列‘鱿鱼游戏’（Squid Game）后，让市场兴奋不已，订户出现大幅飙升。但是，我们认为第四季度的净增加量并不大。Netflix应用程序下载速度一直放缓到12月初，不过相信会在本月较迟时候会回升。”

史迪福的分析师德维特（Devitt）则表示，他最大的担忧是“用户增长放缓”以及“国际市场的利润增长放缓”。最近Netflix印度市场降价就是一个例子。

这两名分析师都引用了Apptopia的数据，该数据表明第四季度的用户参与度低于预期。

与隔夜的一些竞争对手的股票相比，Netflix股跌幅较为显著；亚马逊下跌0.67％至3265.08美元，迪斯尼起1.10％至156.90美元，康卡斯特公司（Comcast Corp）起0.58％至50.51美元。

在Tipranks的30名股票分析师，23给予该股“买入”的评级，四名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级。他们给于的一年期限平均目标价为675.54美元。