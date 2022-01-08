美国新增就业人数放缓 失业率下降

（早报讯）美国2021年12月份新增了19万9000份新工作，比11月少了5万。由于冠病疫情仍在持续，一些美国员工不愿重返工作岗位，公司仍在艰难地填补职位空缺。

美国之音报道，美国劳工部周五（1月7日）公布的数据显示，虽然新雇员人数有所减缓，但是12月份的失业率下降至相当不错的3.9%，这是22个月来的新低。11月份的失业率是4.2%。

虽然12月份的就业只有微弱增加，但2021年对美国员工总体来说是数十年来最好的情景之一。之前一年，疫情造成了美国政府自1939年开始追踪就业数字以来，美国最糟的就业市场之一。

劳工部周五说，2021年美国经济平均每月增加53.7万份工作，并创造了破纪录的640万个工作岗位。

美国总统拜登当天在白宫宣布：“美国复工了。这一年，加入劳动大军的美国人数增长比1996年以来任何一年都要快。”

公司公开招聘的空缺岗位在2021年创下高纪录，各公司还为了吸引和保留员工而大幅提薪。

拜登说，美国员工去年看到他们的薪水增加了将近16%，达到“历史最高”。

“所有不是主管的员工2021年的涨薪超过40年来的任何一年。今天的报告把原因告诉了你们：美国人在往高处走，有更好的工作，更高的工资，更多的福利。这是他们辞职的原因。”

12月的报告反映了当月较早的经济状态，那时，传染性更强的奥密克戎变种毒株还没有大规模来袭。奥密克戎随后造成数百万美国人染病，迫使数以千计的商业航班取消，酒吧和餐厅的客流量减少，一些学校被迫关闭。

很多经济学者相信，由于奥密克戎疫情，就业增长在1月份会慢下来，2月份也有可能减缓，这是由于奥密克戎迫使千百万染病员工在家隔离，可能打乱医院、航空公司和滑雪场等等各方雇主的运营。