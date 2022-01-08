美专家指快速鼻拭子检测无法及时发现奥密克戎

（早报讯）路透社引述一传染病专家说，在感染冠病的最初几天，用快速抗原检测从鼻腔采集样本所得出的结果并不可靠，无法及时发现病毒。

该传染病专家建议快速抗原检测试剂生产商向美国当局寻求批准，以允许人们安全地从咽喉采集样本。但美国食品与药物管理局（FDA）对从咽喉自我采集样本的安全性表示担忧。

此前任职于哈佛陈曾熙公共卫生学院，现为美通美国公司（eMed）首席科学官米纳（Michael Mina）在周四（1月6日）的一个记者会上说，当一个人的喉咙和唾液里已有奥密克戎变种毒株，而他的鼻腔里还没有病毒时，他已经具有传染性了，并指过早采集鼻腔样本将不会有任何发现。

另外，一项在周三发布、未经同行评审的研究调查，以29名感染了奥密克戎毒株的高风险行业人士为研究对象。这29人在多天里同时进行了聚合酶链式反应（PCR）检测和快速抗原检测。

相较于快速抗原鼻拭子检测，他们的PCR咽拭子唾液检测平均提早三天得出阳性的检测结果。

纽约风险降低公司Infectious Economics LLC研究组长亚当森（Blythe Adamson）说：“快速抗原检测结果呈阴性的人，依然有可能携带着大量的高度传染性病毒，并会把病毒传给其他人。”

一些专家也在社交媒体上建议使用快速抗原检测的人先从喉咙采集样本，然后才从鼻腔采集样本。但美国食药局表示，民众应该依照快速抗原检测试剂生产商的说明书采集样本。

美国食药局说，自我进行咽拭子检测存在安全问题，“因为这比鼻拭子检测更复杂，如果使用不当，可能会造成伤害。”

美国食药局强调，美国疾病控制与预防中心（CDC）建议咽拭子检测只能由受过专业训练的医护人员进行。