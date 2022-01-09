泰国海军在苏梅岛附近发现一艘无人“幽灵船”

（早报讯）泰国海军在泰国苏梅岛附近发现一艘相信是被遗弃的神秘“幽灵船”。

《曼谷邮报》报道，泰国皇家海军第二舰队司令山同副海军上将说，泰国海军巡逻艇于周三（1月5日）首次发现该船只在苏梅岛东南约70海里处一个石油平台附近漂流。这艘船只据信是一艘货船。

泰国海军巡逻艇Tor 113上的船员登上这艘船后，发现船上空无一人，也没有货物、锚和电源。船的侧面写有“金水源”的名字，但注册号的最后一位数字似乎被抹掉。这艘老旧船只长约80米，被发现时正在进水。

泰国船员用巡逻艇上的电泵将水从这艘神秘的船中抽出，防止它沉没，以免阻碍该地区船只的航行。但由于海浪太大，当局不得不终止行动，并将巡逻艇停泊在船边。

昨天（1月8日），一艘拖船被派往现场，试图将该船拖到素叻他尼府的塔皮河口。但是，船只当晚在拖往距离那空西塔玛拉府西春县约28海里的岸边时，沉入约28米深的海底。

海军苏拉萨少将说，海军已下令一艘海军巡防舰停泊在船沉没的地方。那空西塔玛拉的海事局也发出警告，要求渔船在该地区航行时要小心。他说，该船只下沉后漏油，在海面上形成浮油。这些浮油将在几天后被清理掉，以免造成环境污染。

苏拉萨说，当局将在考虑了所有因素后，再决定是否对该船进行打捞。