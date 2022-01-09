詹姆斯·韦伯太空望远镜成功部署 天文探索时代翻新篇章

（早报讯）詹姆斯·韦伯太空望远镜的主镜周六（1月8日）成功在太空中展开，标志着该望远镜已顺利“完全部署”。

再飞行大约半个月，詹姆斯·韦伯望远镜将到达距地球约160万公里的观测位置，并停留在地球夜面，与地球同步绕太阳运行。经过长达约半年的各项检查之后，该望远镜将开始收集数据以及第一批图像，从此肩负起观测宇宙形成后最初出现的星系以及搜寻地外生命迹象等任务。

由美国国家航空航天局（NASA）与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发的詹姆斯·韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope）于2021年12月25日发射升空。该望远镜是已建成的性能最强、造价最高的太空望远镜，被认为是哈勃望远镜的“继任者”。

詹姆斯·韦伯太空望远镜耗资约100亿美元，重7吨，主镜直径6.5米，由18片巨大六边形子镜构成，采集光线面积达到哈勃望远镜的5倍以上。由于体型过大，詹姆斯·韦伯太空望远镜被工作人员以折叠状态装入阿丽亚娜5型火箭整流罩内。

自发射以来，詹姆斯·韦伯太空望远镜的所有部署工作都由一个专门的团队从地面控制，该团队每12小时轮班工作。7日，工作人员将主镜的左侧镜面展开。8日，右侧的镜面也顺利展开。

《纽约时报》报道，展开主镜是该望远镜部署工作的一个重要里程碑。随着这一步骤的完成，美国国家航空航天局认为詹姆斯·韦伯太空望远镜已经顺利“完全部署”。

有报道称，几天前，工作人员顺利将网球场大小的遮阳板展开。这是被认为最有失败风险的步骤。被设计成5层薄膜结构的巨幅遮阳板位于主镜下方，为望远镜抵挡来自太阳、地球和月球的辐射。