斯里兰卡负债累累 请求中国重组债务

（早报讯）斯里兰卡总统拉贾帕克萨已请求中国对斯里兰卡的债务偿还进行重组，以协助该国熬过日益严重的金融危机。

路透社报道，拉贾帕克萨星期天（1月9日）在科伦坡与中国外交部长王毅会晤时提出了这个请求。拉贾帕克萨的办公室当天在一份声明中说，如果中国能够重组斯里兰卡的债务偿还，让该国找到应对冠病疫情引发的经济危机的解决方案，这将是“对国家的极大安慰”。

中国是斯里兰卡的第四大债权国，仅次于国际金融市场、亚洲开发银行和日本。过去10年，中国向斯里兰卡提供了超过50亿美元（约68亿新元）的贷款，用于建设高速公路、港口、机场和煤电厂。

批评者指这些资金被用于回报率低的白象工程，中国对此予以否认。

声明说，拉贾帕克萨还要求中国为斯里兰卡对华出口提供“优惠条件”，但没有提供更多细节。拉贾帕克萨也提议开放让中国游客入境斯里兰卡，条件是他们必须遵守严格的防疫限制，包括只住在预先批准的酒店和只参观某些旅游景点。

冠病大流行暴发前，中国是斯里兰卡的主要游客来源。该岛从中国进口的商品也比任何其他国家都多。

斯里兰卡是“一带一路”的重要参与国。“一带一路”旨在资助和建设连接中国和世界其他地区的基础设施，但包括美国在内的其他国家都将其称为小国的“债务陷阱”。

据报道，斯里兰卡今年必须偿还约45亿美元的债务，其中包括期限最早在今年1月18日到期的5亿美元国际主权债券。

除了巨额债务，斯里兰卡也面临日益严重的经济和人道主义危机。该国的严重通货膨胀导致食品价格飙升，国库也即将枯竭。经济学家担忧，斯里兰卡可能会在2022年破产。