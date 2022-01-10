凯利坦言 马国无法效仿中国封城策略

（早报讯）为遏制疫情蔓延，中国政府于2021年12月底相继在陕西省西安市和河南禹州实施封城。马来西亚卫生部长凯利表示，马国无法效仿。

“当今大马”报道，凯利星期天（1月9日）在推特上说，从经济和福利层面来看，马来西亚再也无法负担封城的成本。

凯利在推文中附上了一则新闻截图，标题为“禹州：第二个被迫因冠病封城的中国城市”。

凯利说：无可否认，中国的（封城）策略相当有效。”

“不过，当那里只出现三起阳性病例时，他们的遏制病毒和清零策略，即是全面封城。”

根据英国广播公司（BBC）的报道，陕西省西安市一度新增95起有症状病例，因此从去年12月23日起，中国当局已开始落实类似的封城措施。今年1月2日晚，河南禹州成为中国第二个全面封城的城市，虽然当时仅新增三起无症状病例。

BBC指出，虽然严厉的封锁措施似乎减少了病例数量，但却引发了粮食短缺问题，导致当地部分居民不得以物物交换的方式来换取食物。

凯利强调，马来西亚成功提高冠病疫苗接种率后，已能有效管理冠病病例，但全民必须继续遵守防疫标准程序，以降低死亡率、加护病房使用率和住院率。

支持诺希山续任卫生总监

此外，凯利也表示全面支持诺希山继续担任卫生总监。

民都鲁国会议员张庆信星期天早上在面簿帖文，指诺希山的专业背景是外科医生而不是公共卫生，“为何至今仍未被撤换？”

张庆信也认为，马来西亚应该效仿中国的方式来对抗疫情。