Meta通讯传播主管皮内特于上周五离开这“争议部门”

（早报讯）面簿（Facebook）母公司Meta Platforms（简称Meta）高级管理层的通讯传播主管皮内特（John Pinette）于上周五（1月7日）离职，为这家科技巨头的“争议部门”挪出了一个空缺。

自2019年以来，皮内特就一直负责监督公司的对外沟通。皮内特在公开帖文中写道：“今天（上周五）将是我在Meta的最后一天，我知道，整个工作队伍会继续积极处理许多重要的工作项目，而且是沟通方面的最艰难的工作。”

虽然皮内特婉拒发表其他谈话，也不进一步解释离开的原因，但根据《华尔街日报》上个月的报道，Meta主席兼执行总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）当时曾下令指示他的下属要对不良宣传做出更有力的回应。

根据资料，从去年9月开始，面簿内部举报人（internal whistleblower）制作的数千份文件似乎外泄。这些文件详细说明了内部各个平台问题，包括面簿如何助长不和谐，以及其研究人员如何得出结论认为其平台，尤其是Instagram可能会损害青少年的心理健康等。

这些披露甚至还曾在去年多次成为国会听证会的主题，令该公司更严格地限制内部研究的一举一动。而Meta的通讯传播部更是在处理这些问题时忙得团团转，因此被市场誉为Meta里最受“争议部门”。

据知，Meta的通讯传播部门包括数百名员工，主要是负责推广公司产品到回应媒体对其平台活动的询问。Meta全球有超过30亿人使用该公司的社交等数码平台。