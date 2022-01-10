乔科维奇胜诉获释 澳移民部长或再次撤销签证

（早报讯）对于世界头号男子网球选手乔科维奇签证风波，澳大利亚联邦法庭星期一（1月10日）下午做出判决。法庭指澳洲边境警察在上周四撤销签证时程序不正确，因此判撤销签证决定无效，乔科维奇应立即获释。然而澳洲政府律师表示，移民部长霍克考虑用个人权利干预，再次撤销乔科维奇的签证。

澳洲联邦法庭法官凯利在做出判决时表示，在上周四乔科维奇抵达墨尔本机场后，澳洲边境警察曾向他告知，会在上午8时30分撤销他的签证，结果边境警察在上午7时42分就已经撤销了签证，这使得乔科维奇没有足够时间咨询意见。

澳洲政府承认这一过失。凯利以此宣布，上周四撤销乔科维奇签证的决定无效，乔科维奇应立即获释。

不过这并不意味着“塞尔维亚天王”乔科维奇可以顺利参加下周一开赛的澳洲网球公开赛。在凯利宣判后，澳洲政府律师克里斯多夫表示，澳洲移民部长霍克考虑运用个人权利，再次撤销乔科维奇的签证。根据澳洲移民法，移民部长拥有这项特殊权利。克里斯多夫没有透露霍克会以何种理由撤销签证。

根据澳洲法律，如果移民部长动用个人权利撤销签证，乔科维奇未来三年都无法再入境澳洲。凯利表示，届时乔科维奇有权再次上诉。

乔科维奇之前获得澳洲网球公开赛医疗豁免，在没有注射疫苗的情况下前往参赛。澳洲政府指他在试图入境时没有出示足够证据，证明医疗豁免有效。澳洲政府撤销乔科维奇签证，并在他上诉后，安排他住进用于临时安置羁押人士的酒店中。

乔科维奇上周六表示，他获得豁免是因为在上月他曾感染冠病，是冠病近期康复者。不过根据媒体报道，乔科维奇宣称感染冠病的日期晚于澳网申请医疗豁免的截止期，并且在确诊日期前后，乔科维奇一直在公开出席各类活动。