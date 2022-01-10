哈萨克：回教激进分子参与骚乱 近8000人被捕

（早报讯）哈萨克斯坦指上周袭击政府大楼和安全部队的暴徒包括受过外国训练的回教激进分子。这是当局首次将暴力事件与伊斯兰组织成员联系起来。

路透社报道，哈萨克外交部周一（1月10日）在一份声明中说：“正如在阿拉木图和该国其他几个地区发生的事件那样，哈萨克斯坦受到在国外受过训练恐怖组织的武装侵略。”

声明说，“根据初步数据，袭击者包括在伊斯兰激进组织队伍中拥有军事战斗区经验的个人”。哈萨克当局并没有点名任何具体的团体，但已将骚乱列为“恐怖袭击”。

法新社报道，内政部周一（10日）在一份声明中说：“截至1月10日，已有7939人被拘留。”该声明指出，安全部门的多个部门参与了逮捕行动。

这场骚乱是哈萨克自独立以来最严重的动乱，超过164人在短短一周的骚乱中丧命。该国在周一举行了全国哀悼日，以纪念在暴乱中各地众多的死难者。

哈萨克国家安全委员会在一份声明中强调，全国各地，包括政府和军事设施，都在安全部门的控制之下。声明指出，当局正在对武装分子和暴乱分子可能藏身的地方进行突击，并收集和记录所有犯罪活动的证据。

据报道，自今年1月1日液化天然气价格上涨两倍以来，哈萨克多地出现抗议活动。尽管哈萨克政府试图控制局势并承诺降低价格，但在阿拉木图等几地，抗议演变成大规模骚乱。

哈萨克总统托卡耶夫宣布自1月5日至19日在全国范围实施紧急状态。