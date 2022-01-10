美国国安顾问：伊朗攻击美国人将面临严重后果

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文警告，如果伊朗打击任何一名美国公民，将面临“严重的后果”。

法新社报道，沙利文周日（1月9日）在一份声明中表示，“美国将与盟国合作，一起制止和应对伊朗实施的任何袭击。如果伊朗加害任一美国公民，包括8日被他们列入制裁名单的那些美国人，伊朗都将面临严重后果。”

在伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼遭遇无人机袭击身亡两年后，伊朗政府周六（1月8日）宣布对51名美国人实施制裁。制裁名单包括美国参谋长联席会议主席马克·米利、美军中央司令部司令麦肯齐和美国前国家安全顾问奥布莱恩。

伊朗外交部解释称，制裁名单上的个人参与了暗杀苏莱曼尼的各个环节，包括决策、计划、组织、融资、支持、领导和实施。”伊方说，这些人除了参与暗杀苏莱曼尼，还宣扬了恐怖主义、侵犯了基本人权。

2020年1月3日，美军在伊拉克巴格达国际机场外发动无人机空袭，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼等人在空袭中丧生。伊朗方面一再强调要为苏莱曼尼之死“复仇”、追究暗杀者的责任。伊朗政府表示，空袭行动是“国家恐怖主义行动”。

2022年1月3日，伊朗总统莱希在苏莱曼尼事件两周年之际发表讲话，他表示下令发动袭击的美国前总统特朗普等人必须为此次暗杀行动接受审判，否则伊方将采取报复措施。莱希呼吁成立一个“公平法庭”，对特朗普、前国务卿蓬佩奥等人进行审判。