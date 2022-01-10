哈萨克总统：历史性骚乱是一场政变企图

（早报讯）哈萨克斯坦总统托卡耶夫将过去一周经历的历史性骚乱描述为一场“政变企图”，誓言安全部队“绝不会向和平抗议者开枪”。

法新社报道，托卡耶夫周一（1月10日）说：“伺机而动的武装分子加入了抗议活动，而他们的主要目标很明显；破坏宪法秩序，摧毁政府机构和夺取权力。这是一场未遂的政变。”

据报道，哈萨克斯坦国内示威者过去一周与安全部队之间爆发冲突，激烈程度前所未见。抗议活动最初针对不断上涨的天然气价格，很快扩展为反政府浪潮，并蔓延全国。

鉴于抗议浪延续多日，托卡耶夫在1月5日颁布紧急状态，并吁请俄罗斯领导的军事联盟——集体安全条约组织（CSTO）派遣维和部队提供援助，并授权安全部队可以在无事先警告的情况下开枪。

托卡耶夫周一在一场与CSTO国家领导人，包括俄罗斯领导人普京进行的线上会晤时重申，安全部队不会向和平集会的抗议者开枪。他说：“我们绝不会，也从未向和平示威者开枪。”

同日较早前，哈萨克国家安全委员会也在一份声明中表明，当地局势已受到控制，而当局正对武装分子和暴乱分子可能藏身的地方进行突击，并收集和记录所有犯罪活动的证据。俄罗斯领导的哈萨克斯坦特派团也表示，CSTO的任务将“很快”结束。

据报道，哈萨克内政部周一早些时候说，有不少受过训练的回教激进分子参与了这次骚乱，有近8000人被捕。