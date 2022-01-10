今晚美市盘前缺乏方向 重点谈开拓电动汽车的福特

今天重点：

（早报讯）●美国股市本周焦点是通货数据。投资者在等待着本周三美国劳工统计局(BLS)的最新消费者物价指数(CPI)，希望能够从中探测出联储局货币政策举措。本周数家大银行也将公布业绩，各个季度财报季陆续出炉。在这些数据出炉之前，投资者似乎选择观望。

●在上周五下跌后，今晚（1月10日）8点截稿时各个指数期货走势不明确。标准与普尔500指数期货微跌4.20点或0.09％，报4762.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌39.10点或0.25％，报15820.40点。

●美国股市在今年的第一周的交易中（截至上1月7日）报跌，纳斯达克股市的跌幅更是自去年2月以来最显著的一次。标准与普尔500指数上周五下跌19.03点，闭市报4677.02点。道琼斯指数也跌4.81点，闭市报36231.66点；纳斯达克100指数跌幅最显著，计173.17点或1.10％，以15592.19点收市。

●美国股市上周五交易量是102亿1000万股，比过去20个交易日的平均104亿股来得略低。

●根据彭博社的共识数据，12月份消费者价格同比可能飙升7.1％，比11月份的6.8％同比涨幅来得更快。这也将会是自​​1982年以来，CPI增速最快的一次。1982年CPI曾同比增长高达8.4％。

●美国大银行将在本周较迟时候发布季度业绩，市场分析师的共识是，投资者应该能看到收益表现有所回升。摩根大通(股票代码：JPM)、花旗集团(股票代码：C)和富国银行(股票代码：WFC)均定于周五上午开盘前发表业绩报告。

盘前交易重点：

●皇家加勒比邮轮（Royal Caribbean Cruises）于上周六（8日），因冠病感染人数不断增加而决定暂停部分邮轮业务。不过在今晚盘前该股还坚守原位，截稿时报81.20美元，略微起0.18美元。

●迪士尼（Disney）已关闭其香港迪士尼乐园主题公园，直至1月20日为止，以遏制冠病疫情传播。这是香港迪士尼乐园第四次因新冠疫情而关闭。但是截稿时报迪士尼股价不跌反升0.39美元，报158.22美元。

●在苹果公司和其他客户对晶片的需求殷切的支持下，台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing）连续第六个季度实现创纪录的销售额。该集团今天发表的业绩报告显示，截至去年12月季度收入增长21％至新台币4382亿（约158亿美元）。这个消息让该股在盘前攀高，截稿时报126.35美元，起2.85美元。

●福特汽车创办人亨利福特（Henry Ford）的曾孙女英格利斯·亚历山德拉·福特（English Alexandra Ford）去年底以每股19.33美元的平均价格买下福特股票。下文就重点谈福特汽车为何被看好。

●盘前活跃股按序：Zynga Inc、福特（Ford Motor）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）和苹果（Apple）。截稿时，除了Zynga Inc上升之外，其他四只股的股价全部下跌。

虽然全球供应链中断继续动摇全球汽车生产秩序，但是福特第四季度在美国的汽车销量却能超越其他汽车制造商，显示福特这个老字号多年建立的供应链网络非一般。（路透社）

福特汽车（Ford Motor）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：F）

福特汽车的股票价格在过去一年里共上涨了162.80％，其涨幅远远高于特斯拉的50％。去年开年时，该股还在9.30美元的水平交易，上周五却已经以24.44美元的价格收市。该股52周低为8.82美元；52周高则是24.95美元。

市场投资者似乎普遍喜欢汽车老手吉姆·法利（Jim Farley）自接任以来为福特所做的事情（法利是在2020年10月被委任为福特执行总裁）。其中最为突出的两件事是：法利承诺与投资者更公开地沟通，以及他将资源转移到电动汽车市场。近期最引人注目的便是福特即将推出的F-150 Lightning卡车。

法利在上个月中就曾经公开表示，福特的F-150 Lightning卡车预定量已经达到20万辆，因此福特将暂时停止接受预定。不仅如此，法利也说，到2023年时，福特将会把Mustang Mach-E电动汽车的产量提高两倍，达到每年20万辆以上，以供北美和欧洲市场销售。

在业绩方面，虽然福特第三季度的整体营业额略减4.85％，但其汽车营业额却达到332亿1000万美元，比预期的高出6亿7000万美元。调整后每股收益为0.51美元，比分析师预期高出89％。福特也将其全年调整后盈利预测上调至105亿美元至115亿美元之间，与之前预测的90亿美元至100亿美元要高出16％。

虽然全球供应链中断继续动摇全球汽车生产秩序，但是福特第四季度在美国的汽车销量却能超越其他汽车制造商。根据福特最近发表的第四季度数字，福特在该季度售出50万8451辆汽车，环比增长26.8％，显示福特这个老字号多年建立的供应链网络非一般。福特表示，公司其实是逆流而上的。因为整个行业的销售额环比下降了约3％。

福特这一年一直推广并鼓励零售客户订购汽车。这个努力正在奏效。福特在去年12月份争取到7万辆新零售订单，比前年12月份的约1万2000辆高出许多。

据《美国全国广播公司财经频道》报道，福特首席财务官劳勒（John Lawler）说，“尽管半导体短缺继续影响业务，福特预计2022年的批发汽车销量将比今年增长10％。”

在Tipranks的19名股票分析师，11名给予该股“买入”的评级，五名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级。但是他们给予的一年期限平均目标价为21.28美元，而现在福特股价已经超越了这个水平。接下来该股是否会继续攀高，投资者也许可以暂时静观其变。